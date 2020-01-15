مؤسس تويتر: لن نتيح تعديل التغريدة أبداً

مرة أخرى، نفي آخر، أكد جاك دورسي مؤسس شبكة تويتر الاجتماعية أنه لن يتم إتاحة زر تعديل التغريدة هذا العام، وعلى الأرجح أبداً، ربما هذا يضع نهاية للمطالبات التي لا تنتهي من مستخدمي تويتر منذ إطلاق الشبكة الاجتماعية عام 2006.

وأوضح دورسي سبب ذلك أن الخدمة بدأت بإتاحة نشر التغريدات عبر إرسالها كرسالة نصية قصيرة، وكما تعلمون عندما ترتكبون خطأ إملائي فلا يمكن التراجع عن الرسالة لتعديله، وتريد تويتر الحفاظ على هذا النهج إن صح التعبير.

وكان مدير المنتجات في تويتر قد صرح عن نيته بإتاحة الميزة يوماً ما، لكن ليس في المستقبل القريب وليست ضمن أولويات تويتر الحالية.

وبالرغم من المنافع التي يوفرها زر أو خيار تعديل التغريدة كإصلاح الأخطاء الإملائية أو الروابط الناقصة وغيرها، لكنه أيضاً يتيح المجال لتضليل الأشخاص والتطبيقات الخبيثة. وخلاصة القول أن تويتر لن توفر خاصية تعديل التغريدة أبداً.

ويطالب المستخدمين بإتاحة خيار التعديل على الأقل خلال مدة زمنية قصيرة من نشر التغريدة لإصلاح الأخطاء وهو ما فكرت فيه تويتر كتأخير نشر التغريدة لمدة 30 ثانية أو دقيقة لكن هذا حل غير عملي، أو بتوفير سجل التعديلات كما هو الحال في فيس بوك مع عبارة تشير أن التغريدة تم تعديلها وبهذا تكون على شفافية مع المستخدمين.