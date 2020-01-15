فيس بوك تضيف ميزة جديدة لمراقبة التسجيل في تطبيقات الطرف الثالث عبر المنصة

ميزة فيس بوك الجديدة تسمح بتحكم أكبر للمستخدم ببياناته عند تسجيل الدخول في تطبيقات الطرف الثالث ومواقع الويب عبر حسابه

يعد التسجيل عبر حساب الفيس بوك من أسهل الطرق للاستفادة من خدمات تطبيقات الطرف الثالث بضغطة واحدة ولكن غالباً ما ينسى المستخدمين مدى حساسية البيانات المستخدمة في هذه العملية وكذلك أي تطبيقات الطرف الثالث التي سُمح لها بالوصول لبياناتهم.

في تحديث جديد من المنصة الاجتماعية قامت فيس بوك بإضافة ميزة جديدة تتمثل بارسال إشعارات للمستخدمين تنبههم بتطبيقات الطرف التالث التي أُستخدم فيها حساب الفيس بوك كجسر للدخول.

مما يعني إضافة طبقة جديدة من الحماية لحسابات المستخدمين عبر معرفتهم أي التطبيقات التي قاموا بالاشتراك فيها وكذلك زيادة دائرة التحكم بالبيانات التي تم مشاركتها على تطبيقات الطرف الثالث والمواقع المختلفة.

فيما ستقوم المنصة بإرسال إشعارات تنبيه المستخدم بمشاركته بيانات الدخول بتبيه عبر تبويب الإشعارات في حسابه الشخصي وكذلك بنسخة أخرى ستصله عبر البريد الإلكتروني أيضاً.

فيما سيظهر الإشعار نوع البيانات التي تم مشاركتها مع تطبيق الطرف الثالث أو موقع الويب، وبالتالي ستيمكن المستخدم من حذف وسحب رخصة الدخول من أي تطبيق أو موقع ويب عن طريق الإشعار باللجوء لمربع الإعدادات المرفق بالبريد.

وأوضحت المنصة أن الإشعار سيصل المستخدم في أول مرة يسجل فيه الدخول للتطبيق عبر حسابه وعندما يقوم باستخدام التطبيق بعد ذلك الوقت ستكون صلاحية وصول التطبيق لبياناته قد انتهت.

وعلى نفس السياق تسمح الخاصية الجديدة برؤية أي التطبيقات أو المواقع التي تم الاشتراك فيه والسماح بإزالتها حسب رغبة المستخدم بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في حساب قوقل؛ وذلك عن طريق الدخول لإعدادات الحساب والضغط على أيقونة فحص الخصوصية.

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