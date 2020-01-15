شركة أمازون تستثمر مليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة

بالرغم من الأزمة التي تعايشها عملاق التجارة الإلكترونية أمازون في الهند من دعاوى واتهامات بالاحتكار إلا أن هذا لم يثنيها عن طموحاتها التوسعية وبذل المزيد من الاستثمارات في بلد زاد عدد قاطنية عن مليار وثلامائة مليون نسمة ويشكل قوة كبيرة في السوق العالمي.

فقد قام Jeff Bezos مؤسس أمازون ومدير عملياتها في الهند Amit Agarwal بالإعلان اليوم الأربعاء أن شركتهم ستقوم باستثمار 1 مليار دولار لرقمنة الشركات الصغيرة في الهند والنهوض بمستواها لتصبح فعالة في العالم الرقمي.

حيث قامت الشركة باستثمار 5.5 مليار دولار في الهند في وقت سابق؛ لتدعم سلسلة استثماراتها اليوم في البلاد بهذه الجولة الجديدة، فيما لن تقف طموحاتها في الهند على هذا الحد.

فقد صرح Bezos أن شركته ترعى اهتماما كبيراً للسلع المصنعة في الهند تماشياً مع برنامج “New Delhi’s Make in India” لجعل هذه المنتجات المصنعة محلياً تمثل 10 مليارات دولار على منصة أمازون للتسوق الإلكتروني بحلول عام 2025.

كما أكد Bezos على أن استثمار المليار دولار في رقمنة الشركات الهندية الصغيرة والمتوسطة سيتوزع على السنوات الخمس القادمة ليشمل المدن والقرى والمناطق الريفية لمساعدة هذه الشركات للوصول لأعداد أكبر من المستهليكن لم يسبق لهم الوصول إليها من قبل.

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المصدر

TechCrunch