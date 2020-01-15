تعمل جوجل على إضافة زر افتراضي لتسجيل المكالمات في تطبيقها الهاتف

تعمل شركة جوجل حاليًا على إضافة خيار لتسجيل المكالمات افتراضيًا في تطبيقها الهاتف “Phone” على أندرويد.

سمحت لنا خدمة فحص المكالمات من شركة جوجل بتسجيل المكالمات، لكن الكثير من المستخدمين طالبوا الشركة بحلًا أصليًا “افتراضيًا” يسمح لهم بحفظ أي محادثة هاتفية، ويبدو أن جوجل قد سمعت النداء، حيث تعمل الشركة حاليًا على تقديم هذه الوظيفة في تطبيقها الهاتف “Phone” على أندرويد.

هذه الإضافة تم اكتشافها من قبل مطوري XDA، وتحديدًا في نسخة الإصدار التجريبية لتطبيق الهاتف والتي تحمل رقم إصدار 43.0.289191107، ووجدوا أن جوجل قد أضافت بالفعل تصميمًا جديدًا ورمزًا والمزيد من الأصول التي تلمح إلى تسجيل المكالمات من خلال التطبيق، كما وتشير بعض الأكواد أيضًا إلى زر اتصال جديد يتيح لك البدء في حفظ المكالمة بسرعة.

من ناحيته، ستكون هذه الميزة إضافة مُرحّب بها جدًا، خاصةً وأن جوجل لم تَعُدّ تسمح بتطبيقات تسجيل المكالمات من جهات خارجية، ويمكننا أن نفترض أن هذه الوظيفة لن يتم تنشيطها في كل مكان في جميع أنحاء العالم، كون أن العديد من الحكومات تحظر أو تمنع تسجيل المكالمات، كالولايات المتحدة الأمريكية.

أخيرًا، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر خيار تسجيل المكالمات لأي شخص يستخدم تطبيق الهاتف الخاص بجوجل، ولكن مع تحميلك لأحدث إصدار من التطبيق، يُمكِن أن يُساعَدُكَ في الحصول عليه بشكل أسرع من الآخرين، لذا تأكد من التوجّه إلى متجر جوجل بلاي للاشتراك في النسخة التجريبية أو الحصول عليه عبر تحميل ملفه الـ APK من هنا.

المصدر:

XDA Developers.