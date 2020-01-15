تأجيل إطلاق لعبة Marvel’s Avengers على Stadia ومنصّات أخرى

Marvel’s Avengers أو المنتقمون هي لعبة فيديو كان من المقرر إطلاقها على خدمة Stadia في مايو، لكن قرر القائمون عليها تأجيلها.

مع إطلاق جوجل لخدمة بث الألعاب خاصتها Stadia ، كان هناك العديد من العناوين الرئيسية والمُنتظر إطلاقها لجموع اللاعبين، أحد هذه الألعاب هي لعبة المنتقمون أو Marvel’s Avengers، وهي لعبة من تطوير استوديو Crystal Dynamics ومن نشر Square Enix، ومع ذلك، يجب عليك الانتظار لفترة أطوّل، حيث تم الإعلان عن تأجيل الإطلاق لعدّة أشهر.

وكان من المقرر أصلاً إصدار Marvel’s Avengers في شهر مايو من هذا العام، لكن بيانًا صدر عن Crystal Dynamics يكشف أن تاريخ النشر قد تم تأجيله إلى 4 سبتمبر من عام 2020، وفي هذا الشأن، أشارت الشركة:

“في Crystal Dynamics، كان طموحنا دائمًا تقديم أفضل تجربة ألعاب Avengers، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اتخذنا قرارًا صعبًا بنقل تاريخ إصدار Marvel’s Avengers إلى 4 سبتمبر 2020، وعندما شرعنا في تقديم رؤيتنا في Marvel’s Avengers، التزمنا بتقديم حملة تستند إلى القصة الأصلية، والمشاركة التعاونية، ومحتوى مقنع لسنوات قادمة، وتحقيقًا لهذه الغاية، سنقضي وقت تطوير إضافي مع التركيز على ضبط وتلميع اللعبة وفقًا للمعايير العالية التي يتوقعها جماهيرنا ويستحقونها”.

أخيرًا، لم يكن هذا العنوان هو العنوان الوحيد المُعلن عن تأجيله من قبل Square Enix، حيث أيضًا تم إعادة إصدار النسخة النهائية من Final Fantasy VIII من 3 مارس إلى 10 أبريل، ومع ذلك، هذا العنوان لا يأتي إلى Stadia أو لـ PS4.

المصدر:

Crystal Dynamics.