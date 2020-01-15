إغلاق خدمة Hipmunk بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا الشهر

محرّك البحث عن السفر Hipmunk يُغلق أبوابه وبشكل نهائي يوم 23 من الشهر الحالي.

تتبعًا لدورة حياة خدمة Hipmunk، فقد تم إطلاقها قبل نحو 10 سنوات من الآن، أي بعام 2010، والغاية من الخدمة، تحسين عمليات البحث عن الرحلات الجويّة عبر عدّة شركات طيران، وبعد فترة وجيزة من إطلاق موقعها الرسمي، تم الإعلان عن توافر تطبيقها على كلٍ من نظام أندرويد و iOS، ولكن مع ظهور خدمات مشابهة وحتى نسخ ابتكارات الخدمة من طرف محركات البحث الأخرى بما في ذلك جوجل، هذا جعل من الصعب على الشركة مواكبة التطوّرات.

ليتم شرائها في عام 2016 من قبل الشركة الأمريكية SAP Concur، واليوم تُعلن الشركة عن إغلاق أبوابها إلى الأبد في يوم 23 من الشهر الحالي، بالإضافة إلى إغلاق الخدمة الأخرى Concur Hipmunk الخاصة بالأعمال التجارية.

على أي حال، ونظرًا كون خدمة Hipmunk تعمل فقط كمحرك بحث وليس كخدمة حجز، فلن تتأثر خطط السفر الخاصة بمستخدميها بالإغلاق، كما ولن تتوفر بيانات الرحلة المخزنة على Hipmunk بعد تاريخ الإغلاق المذكور، لذلك سيكون هناك حاجة إلى الرجوع إلى رسائل البريد الإلكتروني أو مستندات الحجز الأخرى من شركة الطيران أو الفندق نفسه، وإذا كنت تستخدم Concur Hipmunk، فستظل قادرًا على عرض معلومات السفر الخاصة بك في حساب Concur أو TripIt.

أخيرًا، أشار القائمون على الشركة، بأنه لن يكون هناك تسريح للعمال والموظفون الذين يعملون حاليًا في Hipmunk، بحيث سينتقلون إلى أدوار مماثلة استنادًا إلى مجموعة مهاراتهم ومستواهم وملفهم الوظيفي، وإذا كنت تريد إلقاء نظرة أخيرة على الخدمة قبل إيقافها، فتوجّه إلى موقعها الرسمي من هنا، أو تحميل تطبيقاتها على أندرويد أو iOS.

المصدر:

Hipmunk.