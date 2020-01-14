نسخة معاينة من مايكروسوفت لانشر تدعم الوضع الأفقي وتحسينات على الوضع المظلم

أطلقت مايكروسوفت نسخة معاينة “تجريبية” من تطبيقها اللانشر والتي تتضمن ترقيات وإضافات جديدة كليًا.

كانت انطلاقة تطبيق اللانشر من مايكروسوفت “Microsoft Launcher” في عام 2015، ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، امتلك التطبيق شعبية متزايدة، ويعود الفضل لمميزاته القوية، وخاصةً لمستخدمي الأعمال الذين يتطرقون عادةً للعمل مع خدمات مايكروسوفت المختلفة، وفي هذا الصدد، حصل اللانشر اليوم على تحديث تجريبي يُعد الأكبر، وفيه أصبح يدعم اللانشر الآن الوضع الأفقي Landscape مع تحسينات على الوضع المُظلم والمزيد.

وبشكل أكثر تفصيلًا، تخلّت مايكروسوفت في تحديثها هذا على خاصية القوائم، وأعادت كتابة التطبيق على قاعدة بيانات جديدة، وهذا يعني أن بعض المميزات في الإصدار السابق لم تعد متوفّرة، وبنفس الوقت سيحصل المستخدمين على الكثير من الأشياء الجديدة، على سبيل المثال، تمت إزالة السمة الشفافة القديمة وكذلك خيار سمة النظام، وتم تطبيق عناصر السمة الشفافة في الجزءين المتبقين، مما أدى إلى وجود تصميم أكثر اتساقًا.

كما ولا تزال السمات تتغيّر من السمة البيضاء إلى المظلمة تلقائيًا وبالاعتماد طبعًا على سمة النظام الافتراضية، محاذاة بذلك، تمت إزالة خيار تغيير الألوان والهادف للتمييز، ولكن قد يعود ذلك في الإصدارات المستقبلية.

أيضًا، حصلت الخلاصة الموجودة على الشاشة الرئيسية على إعادة تصميم مُرحّب بها، حيث في الإصدار السابق، كانت هذه الخلاصة في حالة من الفوضى، أما الآن فكل شيء يتبع لنفس معايير التصميم، أيضًا حصل عنوان الترحيب على إعادة تصميم كاملة، حيث تم إخفاء أيقونات المعلومات السريعة ونقلها إلى عناصر واجهة المستخدم الفردية في القائمة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أصبح شريط البحث عن التطبيقات الآن ذو شريط بحث عريض، مشابه تمامًا لمعظم اللانشرات الأخرى، ولعل الإضافة الرئيسية في هذا الإصدار، وجود الدعم للوضع الأفقي Landscape، مما سيؤدي بلا شك إلى إرضاء الأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم باستخدام لوحات مفاتيح بلوتوث أو لديهم شاشات أكبر، وهذا يبدو واعدًا لحملة الأجهزة اللوحية، ولكن في هذا الوقت يظهر هذا الإصدار غير متوافق مع أي شيء آخر غير الهواتف.

أخيرًا، تؤكد مايكروسوفت بأن هذا الإصدار ما هو إلّا إصدار تجريبي، لذا عليك أن تتوقع الأخطاء المتكررة، وإذا كنت من الراغبين بالحصول عليه، ببساطة حمّله بالانتقال إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من أسفل.

تحميل لانشر مايكروسوفت “معاينة” على أندرويد.