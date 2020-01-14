أحدث إصدار من تطبيق التراسل Signal يُبسّط عملية تتبع الملفات والتخزين

يعمل تحديث تطبيق Signal على تسهيل تتبع الملفات والتخزين وبغض النظر عن ميزته في التشفير.

Signal هو أحد تطبيقات التراسل المفضّلة لدى الكثيرين، وتحديدًا للذين يمتلكون وعي بالخصوصية، كون أن التطبيق يُقدّم خاصية التشفير التام والكامل وباستخدام بروتوكوله الخاص، مما يُوفّر ذلك الثقة وراحة البال في عالم الإنترنت المليء بالمخاطر، ومع ذلك، هذا الأمان مع هذا التطبيق يأتي بتكلفة، حيث كان من الصعب إدارة جميع الملفات المشفرة من الرسائل المختلفة المخزنة على هاتفك.

أما الآن وبمساعد مديز التخزين الجديد، يُريد Signal تغيير ذلك، حيث في أحدث إصدار للتطبيق من على أندرويد، تحدد الشركة كيف يكون هدفها في منح المستخدمين التحكم في البيانات المخزنة على أجهزتهم دون المساس بالخصوصية، وذلك من خلال تضمين التطبيق رسمًا جديدًا يوضّح المساحة التي يشغلها حاليًا، على أن يكون ذلك مُقسم بين الصور والفيديو والملفات والصوت وملفات متنوعة.

بالتالي، يُعطي هذا المخطط إشارة جيدة لكيفية استخدام التخزين الخاص بك والملفات التي يجب حذفها أولاً، على أن تظهر الملفات الفردية مع معلومات الحجم، ونظرًا لأن الأداة الجديدة جزء من التطبيق نفسه، فيمكنها قراءة دليل التطبيق ومعرفة كل ملف، لتتمكن أخيرًا الآن من مشاهدة الفيديو أو الصور التي تشغل مساحة كبيرة وحذف الذي لم تعد بحاجة إليه.

في الختام، هذه الإضافة متوفّرة الآن في أحدث إصدار من التطبيق على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميله عبر رابطه على المتجر من أسفل، أو الحصول عليه بواسطة ملفه الـ APK من هنا.

تحميل تحديث Signal على أندرويد.

المصدر:

Signal.