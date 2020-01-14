آبل قد تكشف عن جهاز ماك بوك مُحدَّث خلال الربيع

أطلقت شركة آبل نهاية العام الماضي جهاز ماك بوك برو مع شاشة 16 بوصة لأول مرة موجه للمحترفين مع لوحة مفاتيح مغايرة للنسخ السابقة حيث تخلت فيها عن لوحة مفاتيح Butterfly التي سببت العديد من المشكلات للمستخدمين.

في جديد آبل بهذا الصدد أشار موقع 9to5Mac إلي قيام الشركة بتسجيل جهاز نوت بوك جديد لدى اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية (EEC) مما يعني أننا قد نرى الجهاز الشخصي المحمول قريباٌ في السوق كما جرت العادة عند قيام الشركة بهذا النوع من التسجيلات.

حيث أشار الطلب إلي “حاسوب شخصي محمول” دون تحديد أي نوع من أجهزة ماك بوك سيتم تحديثه بالضبط، لكن هذا بالمجمل يعطي إشارة واضحة إلى أنه الشركة ستقوم بالكشف عن الماك بوك المُحدث خلال حدثها السنوي الذي يقام في الربيع.

وبالإشارة إلى التحديثات المتوقعة يمكن أن يشمل الجهاز تحسينات على شريط اللمس وكذلك لوحة المفاتيح، بتبني صياغة جديدة وآلية عمل مختلفة باعتماد نظام لوحة المفاتيح المقصية العادية لتفادي مشاكل دخول الغبار والأوساخ للجهاز عن طريقها وبالتالي تغيير في التصميم الداخلي لشكل اللوحة وتناسقها مع الجهاز.

المصدر

9to5Mac