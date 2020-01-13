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10 تطبيقات و 17 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 10 تطبيق و 17 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- 50X Vault Calculator Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Fast Calc : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Secure Note : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- English Puzzle : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Mille: learn 1,000 French words + pronunciation : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Rox Cleaner Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Your Game Accelerator Pro : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Black Army Diamond – Icon Pack – Fresh dashboard : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dock Circle 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
الألعاب:
- LASERBREAK 2 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Pebble Universe : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
- Braincup : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Survival Derby 3D – car racing & running game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Bullet Agent – Fighting relaxing hyper casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Cat in the Woods VIP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Slayer Bizarre Shmup (digital space shooter) : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pixel Blade Vip – Action rpg : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Zombie Age 3 Premium: Rules of Survival : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- AG Subway Simulator Mobile : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Galaxy Merge – Idle & Click Tycoon PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Lose Weight Story – Premium : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Reading Raven: Learn to read phonics adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- SCV Miner – Click & Idle Tycoon – PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Fit Toon – Series 2 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- LeagueMon VIP – League Monster Defence : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Stay Alive VIP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 7 يوم.