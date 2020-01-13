معالجات إنفيديا RTX 2080 تمنحك القوة للحصول على أفضل تجربة ألعاب

تمتع بأفضل تجربة ألعاب ممكنة مع معالجات رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2080.

عند البحث عن جهاز خاص للألعاب، فإن أول ميزة ينظر لها أصحاب الاهتمام هي معالج الرسومات، فكلما كان معالج الرسومات أعلى كان الجهاز يمنح تجربة أفضل وأكثر سلاسة أثناء اللعب، وخصوصًا أن معالج الرسومات عالي الإمكانيات دائمًا ما يرافقه معالج مركزي لتشغيله بصورة مناسبة.

هذه المعالجات تقود شركة إنفيديا مجال تصنيعها، وبالحديث عن أفضل الخيارات المتوفرة للمستهلكين من الشركة الرائدة في المجال، يتواجد معالج NVIDIA GeForce RTX 2080 في مقدمتها. ليتيح للمستخدمين سرعة إطارات عالية جدًا ويقدم تقنية تعقب الأشعة التي تجعل من الألعاب أكثر واقعية.

فماذا يعني وجود معالج NVIDIA GeForce RTX 2080 ؟

اللعب بوجود معالج GeForce RTX 2080 من إنفيديا يعني الحصول على تجربة مثيرة للاستمتاع برسومات أكثر واقعية وحركية، وكذلك سلاسة في نقل الصورة بأفضل شكل ممكن. فعلى سبيل المثال، تحتاج بعض الألعاب الشهيرة مثل Fortnite، PUBG، أو Apex Legends إلى سرعة 144 إطار في الثانية كحد أدنى للاستمتاع بتجربة لعب تنافسية بشكل احترافي، وهو ما يمنحه معالج نفيديا المذكور مع سرعة تصل 244 إطار في الثانية. لذا، إن رغبت بالحصول على تجربة المحترفين، فعليك الذهاب لهذا الخيار بالتأكيد.

وبحسب ما تشير إليه عمليات الاختبار، فإن الأجهزة التي تعمل بهذا المعالج لديها سرعة استجابة أعلى 6 مرات من تلك التي تعمل بمعالجات إنتل الداخلية. لذا، يمكنك تخيل الفرق بين الأداء، فالعملية التي تحتاج 10 دقائق بوجود معالج رسومات إنفيديا RTX 2080، ستحتاج إلى ساعة تقريبًا بدونه!

ولا يمكن حصر تجربة هذا المعالج على توفير تجربة لعب مميزة للمستخدمين، فهو بكل تأكيد يتيح لصناع المحتوى من مطورين، مصممين، مبرمجين، منتجين، وصناع أفلام الإمكانيات اللازمة لإنهاء أعمالهم بسلاسة متناهية.

تجربة اللعب وتفاوت السرعات

بما أن تجربة الألعاب أصبحت من أهم الأمور التي تقاس بها أجهزة الحاسوب خاصة المحمولة منها، فإننا نعطيكم لمحة عما تقدمه إنفيديا مع معالج RTX 2080.

لنبدأ مع لعبة Apex Legends، والتي ذاع صيتها بشدة العام الماضي لتضع نفسها بين أبرز ألعاب القتال والمعارك في العالم، حيث حصلت على أكثر من 50 مليون لاعب بعد شهر واحد من إطلاقها. وهي من الألعاب التي تحتاج سرعة 144 إطار في الثانية للحصول على تجربة مميزة. وبعد اختبار اللعب على مختلف معالجات الرسومات، تبين RTX 2080 يوفر للمستخدمين سرعة تفوق 170 إطار في الثانية.

على الجهة الأخرى، فإن هذا المعالج يمنح لاعبي Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout سرعة تصل إلى 240 إطار في الثانية ليُثري تجربتهم أكثر من معظم المعالجات المتوفرة بالسوق.

فيما سيمنح المعالج ذاته للاعبي Fortnite سرعة تصل 170 إطار في الثانية بشكل طبيعي ويمكنها أن ترتفع إلى 240 إطار في الثانية. وهو الحال مع لعبة PUBG التي سيحظى المستخدمين معها بتجربة لعب مثالية بفضل معالج الرسومات.

تتبع الأشعة أو تعقبها – NVIDIA GeForce RTX 2080 يمنحك تجربة مثالية

تُعد تقنيات تتبع أو تعقب الأشعة من أهم الابتكارات في مجال الرسومات في الفترة الأخيرة، فهي تمنح تجربة أكثر واقعية عند الاستخدام خاصة مع الألعاب، بحيث تحول انعكاسات الإضاءة لتظهر وكأنها صورة مطابقة للواقع مع طريقة عرض الظلال لتكون أشبه بمقطع فيديو حقيقي وليس مجرد تصميم ثلاثي الأبعاد.

هذه التجربة عندما يحصل عليها المستخدم، سيرفض العودة للخلف مجددًا، لكنها متاحة مع معالجات رسومات محددة والتي يُعد RTX 2080 أهمها. فتلك الصور الخلابة التي تُظهرها تقنيات تتبع الأشعة تعتمد على وجوده لأنه حتى لو كانت اللعبة نفسها تدعم التقنية لن يتم إظهار تفاصيلها دون معالج الرسومات.

تُمثل هذه التقنية المستقبل في عالم الألعاب مع معالجات رسومات أقوى من ذي قبل، وللتعرف على تفاصيلها وما تقدمه بشكل أفضل يمكن زيارة مقالنا عنها عبر هذا الرابط.

كيف يمكن الحصول على جهاز مع معالج رسومات NVIDIA GeForce RTX 2080؟

إذا كنت ترغب بجهاز محمول يناسبك، فالخيارات متاحة على مصراعيها كون معالج إنفيديا هذا يتواجد مع العديد من الأجهزة المحمولة من مختلف الشركات، وهذه الأجهزة تأتي بتصميمات ومواصفات منوعة وأسعار متباينة. ونوصيك بألا تعطي الكثير من الاهتمام لحجم الجهاز، لأن معالج رسومات RTX 2080 خفيف ولا يؤثر على التصميم كثيرًا.

أما إذا كنت ترغب بمعرفة أحد اقتراحاتنا لجهاز مميز، فإن MSI GT76 GeForce RTX 2080 سيمنحك تجربة مثيرة، حيث يحوي معالج رسومات إنفيديا RTX 2080 مع ذاكرة افتراضية 8 جيجابايت، ويضيف معه معالج إنتل Core i9-9900K وذاكرة رام 64 جيجابايت مع سعة تخزين 1 تيرابايت، ما يجعله أحد أقوى الأجهزة في السوق لمحبي الألعاب والمحترفين من صناع المحتوى.

يمكن الحصول على MSI GT76 GeForce RTX 2080 من جرير عبر الموقع الإلكتروني أو بالذهاب لأحد المتاجر.