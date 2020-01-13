جديد التطبيقات: EasyMonitoring لمراقبة حالة جميع أجهزتك على الشبكة عن بعد

EasyMonitoring تطبيق جديد على أندرويد معه ستُراقب أجهزتك المتصلة بالإنترنت والحصول على تنبيهات فورية.

EasyMonitoring هو أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، والذي يُتيح لك مراقبة جميع الأجهزة المتصلة بشبكتك دون الحاجة إلى الربط أو حتى الاتصال بالإنترنت شريطة أن تكون جميع الأجهزة من هواتف ولوحيات عليها التطبيق،

وفي هذا الشأن، ستتمكن عبر التطبيق من التحقق من مستوى البطارية ومساحة التخزين الداخلية للجهاز وكذلك مساحة الذاكرة الخارجية، فضلًا على مراقبة درجة حرارة جميع الأجهزة مع إمكانية تلقي تحذيرات عندما تتجاوز القيمة التي يتم رصدها خارج الحدود المحددة.

كما وتُوفر واجهة تطبيق EasyMonitoring رسومات بيانية تفاعلية لجميع القيم التي يتم رصدها وإحصائيات الشبكة في الوقت الحالي مع خيار إبقائها مرئية دائمًا على الشاشة، وهناك خيارات التخصيص كالاختيار ما بين 19 سمة مظلمة و 5 سمات داكنة، ناهيك عن خيار مشاركة البيانات مع جميع الأجهزة لديك.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق EasyMonitoring للتحميل على أندرويد بسعر 1.99$ لمرة واحدة، ولا يتضمّن أي عمليات شراء داخلية أو حتى إعلانات، ويكفي أن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل تطبيق Easy Monitoring على أندرويد.