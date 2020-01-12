امنح نفسك تجربة ألعاب مميزة مع معالج إنفيديا GeForce GTX 1660 Ti الموجه لمختلف الاستخدامات

معالج رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti يوفر لك إمكانيات كبيرة تناسب تجربة الألعاب والمهام المختلفة.

هل أنت أحد الذين يبحثون عن أجهزة قوية لمختلف المهام اليومية مع مزايا تساعدك على خوض تجربة ألعاب مثيرة؟ إذا كنت كذلك، فإنك بحاجة للنظر إلى الأجهزة التي تعمل مع معالج رسومات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti الذي يأتي مع الأجهزة المخصصة لتقديم تجربة ألعاب مناسبة مع سرعة وقوة لأداء المهام الأخرى بكفاءة.

حيث أن معالجات الرسومات تُعد العنصر الأبرز في زيادة سرعة الأجهزة خاصة الموجهة للألعاب منها أو مهام أخرى مثل التصميم والبرمجة، وذلك كونها تقدم تقنيات تساعد على إظهار الرسومات بأفضل شكل بجانب إضافتها ذاكرة افتراضية تساهم بمساعدة الذاكرة الأساسية على العمل بأريحية لتعزيز سرعة الأداء.

لكن ما يجب أن تضعه في بالك، هو أن الأجهزة التي تأتي مع معالج رسومات يرافقها مزايا عالية على مستوى العتاد الداخلي، وكلما ارتفعت قوة معالج الرسومات سنرى أن الإمكانيات الأخرى ترتفع معه.

فلماذا NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ؟

كما ذكرنا، هذا المعالج يعطي إمكانيات مناسبة للذين يبحثون عن جهاز ألعاب لقضاء وقت ممتع بجانب حاجتهم للقيام بمختلف المهام للدراسة والعمل دون الحاجة لدفع الكثير من الأموال؛ فهو مناسب للمصممين، المبرمجين، المطورين، والذين يعملون على البرامج والتطبيقات المكتبة العديدة في العمل.

معالج رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti يوفر بدوره سرعة تصل إلى ما يقارب 144 إطار في الثانية، وهذه السرعة يلعب بها نحو 99% من محترفي الألعاب، أي أن امتلاك هذا المعالج سيمنح المستخدم تجربة المحترفين في مجال الألعاب وهو ما يوحي بتجربة مثيرة وممتعة مع ألعاب مثل Fortnite، PUBG، و Apex Legend، وغيرها من الألعاب الرائجة.

ليس هذا فحسب، فالمعالج أيضًا سيقدم معه مزايا تجعل من استخدام برامج التصميم والمونتاج والبرمجة أكثر سهولة وسرعة، لتساعد بذلك على إنجاز المهام في وقت أقصر.

إمكانيات لمهام عديدة في مكان واحد

يضع الكثير من الناس لا سيما الطلاب منهم ميزانية محدودة لشراء جهاز محمول، لذلك ينظرون دائمًا للحصول على جهاز يساعد بالقيام بمختلف المهام بشكل متوازن مع سعر مناسب، حيث يرغبون بامتلاك مقومات ملائمة بعيدًا عن المواصفات المكلفة التي تزيد عن حاجتهم. ولذلك، وفرت إنفيديا سلسلة معالجات رسومات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti المناسبة لهذه الفئة والتي تأتي رفقة أجهزة متعددة من علامات تجارية مختلفة.

تتسم الأجهزة المحمولة (اللابتوبات) مع هذا المعالج بأسعارها المناسبة التي تبدأ من حوالي 3,700 ريال سعودي أو درهم إماراتي، مع اختلافات بسيطة بين العلامات التجارية والعتاد الداخلي المرافق لها.

وإذا كنت ترغب بالحصول على اقتراح منا للحصول على جهاز بسعر ومواصفات مناسبة، فخيارنا سيكون جهاز HP Pavilion 15 GeForce GTX 1660 Ti الذي يأتي من الشركة الرائدة HP وبسعر 3,799 ريال سعودي/ درهم إماراتي. معالج رسومات GTX 1660 Ti في الجهاز يأتي مع ذاكرة افتراضية بسعة 6 جيجابايت، ويرافقه المعالج المركزي AMD Ryzen 7-3750H، ذاكرة رام 16 جيجابايت، وقرص تخزين HDD بسعة 1 تيرابايت و NVMe M.2 SSD بسعة 256 جيجابايت.

ويمكن شراء HP Pavilion 15 GeForce GTX 1660 Ti من متاجر جرير عبر هذا الرابط، للاستمتاع بتجربة مثمرة.