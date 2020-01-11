هواوي تقول بأنها باعت 100 ألف هاتف مايت اكس خلال شهر من إطلاقه

قالت شركة هواوي بأنها باعت 100 ألف نسخة من هاتفها القابل للطي مايت اكس في الصين خلال شهر واحد من إطلاقه في نوفمبر الماضي وفقاً لتقرير Android Central.

مع العلم أن سعر الهاتف بلغ في الصين 16,999 يوان أي ما يعاد 2400 دولار أمريكي وبالمقارنة كمية المبيعات مع سامسونج نرى أن الأخيرة تفوقت على هواوي بحوالي 300 ألف نسخة .

حيث نص تصريح الشركة الكورية الأخير في معرض CES 2020 على أنها باعت ما بين 400 – 500 ألف نسخة من جالكسي فولد منذ إطلاقة في سبتمبر الماضي، نافية ومصححة بذلك تصريح مديرها التنفيذي الذي قال فيه بأن شركته باعت مليون هاتف فولد.

وبشكل عام تعد شركتا هواوي وسامسونج المتنافستان الرئيسيتان في مضمار الهواتف القابلة للطي حتى اللحظة؛ بالرغم من عرض العديد من المصنعين نماذجاً لهواتف قابلة للطي خلال معرض CES 2019 وهي تقريباً الفترة التي كشفت فيها كلتا الشركتان عن هواتهما.

ولكنهما كانتا السباقتان للسوق بالرغم من أزمة تأجيل الإطلاق التي مرت بها سامسونج على وجه الخصوص بعد عيوب تصنيعية في الشاشة أخذت الشركة وقتها لحلها لكنها نحجت في النهاية المطاف بكسب ثقة المستخدم وكذلك المصنعين، حيث دارت تقارير حول عزم هواوي وشاومي استخدام شاشتها القابلة للطي في هواتفها القادمة.

بالرجوع لهواوي وهاتف مايت اكس فإن الشركة قد أطلقت الهاتف فقط في الصين ولم تعلن بعد موعداً رسمياً لإطلاقه في باقي الدول، لكنها كانت قد قالت بأنها ستقوم بإطلاقة في القارة الأوربية خلال الربع الأول من العام الجاري.

فيما يتوقع أن تقوم الشركة باستغلال كونجرس الهواتفي العالمي للكشف عن نسخة الجيل الثاني من الهاتف القابل اللطي في فبراير القادم.