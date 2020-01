رسميًا لعبة Dead Cells قادمة على أندرويد في الربع الثالث من هذا العام

تؤكد Playdigious أنه سيتم إصدار لعبتها Dead Cells على نظام أندرويد في الربع الثالث من العام الحالي 2020.

في أكتوبر من عام 2018، ظهرت لعبة Dead Cells كعنوان للتسجيل المُسبق على متجر جوجل بلاي، ولكن لم يدم الأمر سوى أيام قليلة وتم حذف العنوان بشكل كامل، وبغض النظر عن سبب الحذف والذي يمكن أن نُشير إليه بعدم جهوزية اللعبة بعد لنظام أندرويد، فقد أعلنت شركة Playdigious وبالشراكة مع Motion Twin عند إطلاق لعبتهم Dead Cells على النظام الآخر iOS، وكان ذلك في صيف العام الماضي.

بالتالي، فتح هذا الإطلاق باب من التكهنات حول موعد إطلاق اللعبة على نظام أندرويد، لتظهر شركة Playdigious وتؤكد أنه سيتم إصدار لعبتها على النظام المذكور لاحقًا وبدون تحديد تاريخ بعينه، اليوم وبشكل رسمي أعلنت الشركة بأن لعبتها Dead Cells ستصل في الربع الثالث من العام الحالي 2020، ويأتي هذا الإعلان بواسطة رد حديث على TouchArcade في تويتر، حيث أكدت Playdigious أن مستخدمي أندرويد يمكنهم توقع وصول Dead Cells إلى متجر بلاي في الربع الثالث من عام 2020، مما يعني أن اللعبة يجب أن تكون حاضرة في وقت ما بين بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر.

Android version will be out Q3 2020. We are also working on content update but do not have a timing to share at the moment. Ultimately we will catch-up with Console/PC versions.

— Playdigious (@Playdigious) January 8, 2020