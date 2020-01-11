جهاز الألعاب Xbox Series X سينطلق بدون ألعاب حصرية

من أهم عوامل نجاح منصات اللعب الجديدة هي المحتوى الحصري الخاص بها، وتعمل دائماً مايكروسوفت وسوني على ضمان توفر ألعاب حصرية قوية لأجهزتها مع إطلاقها، لكن للأسف هذا الأمر لن يسري مع جهاز Xbox Series X حيث لن تتوفر ألعابه الحصرية إلا بعد مرور عام كامل على إطلاقه.

بحسب رئيس استديوهات ألعاب إكس بوكس Matt Booty, فإن مايكروسوفت تريد ضمان أن جميع الألعاب تدعم جهازي إكس بوكس ون و Series X معاً.

وعادة تستخدم الشركات ألعاب حصرية لدفع مبيعات الجهاز عند إطلاقه أول مرة، لكن مايكروسوفت ستستخدم لعبة Halo: Infinite لإستعراض إمكانيات جهاز Series X وهي بالطبع متاحة على الأقدم إكس بوكس ون.

وهناك استراتيجية تسويقية من تأجيل إطلاق الألعاب الحصرية بعد سنة من إطلاق الجهاز رسمياً وذلك لإعادة تنشيطه والبدء بالموجة الثانية من المبيعات بعد أن تكون قد انتهت الموجة الأولى مع إطلاقه.

على الطرف الآخر نعلم أن سوني بلايستيشن 5 لديه لعبة حصرية واحدة على الأقل حالياً نعرفها وهي Godfall والتي ستتوفر على الحاسب أيضاً، وقد تكشف سوني عن حصرية أخرى خلال الأشهر القادمة والتي قد تكون لعبة Horizon Zero Dawn 2.