جنرال موتورز تخطط لجعل الهامر سيارة صديقة للبيئة خلال 2022 (تقرير)

وفقاً لتقرير جديد من وول ستريت جورنال فإن شركة جنرال موتورز تخطط لبعث الروح من جديد لطراز الدفع الرباعي هامر والمستهلك للوقود كسيارة بيك أب كهربائية في أوئل عام 2022.

بحيث ستقوم الشركة بإطلاق أول الحملات الدعائية للهامر الكهربائي خلال شهر فبراير القادم مع نهائي دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” بالتعاون مع لاعب كرة السلة الأمريكي المحترف LeBron James.

وحسب خطة الشركة فإن الهامر الكهربائي سيأتي تحت علامة GMC ليكون كطراز بيك أب منفرد ومختلف عن باقي سلسلة السبارات الكهربائية التي تقوم جنرال موتورز بالعمل على توفيرها في السوق خلال السنوات القليلة القادمة.

وما يلف الانتباه بالفعل قيام جنرال موتورز بهذه الخطوة في الوقت الحالي ومع طراز هامر بالذات الذي يصعب تخيل قوته بعيداً عن محرك وقود ! لكن لعل الجواب كان هو مغامرات إليون ماسك وجلب سيارة ثقيلة لخطوط إنتاج السيارات الكهربائية CybeTruck ومدى الإطراء والإعجاب الذي لاقته؛ لتتشجع مواطنتها أكثر في ظل تطوير شركات أخرى كفورد وريفيان هي الأخرى عربات كهربائية من نفس الطراز.

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المصدر

WSJ