CES 2020: أسوس تكشف عن ExpertBook B9450 بوزن 0.9 كجم

كشفت شركة أسوس عن أحدث نسخ لابتوباتها ومن الأخف في العالم أسوس ExpertBook B9450 صاحب 14 بوصة والذي يزن 900 جرام ومدعم بمعالج إنتل ضمن معماريتها المتقدمة المبنية على مشررع أثينا.

اللابتوب الجديد والمصنف ضمن فئة نوت بوك يملك بدن من المغنيسيوم والليثيوم ويقدم تجربة أداء قوية وعملية للمستخدم مشابهة لتلك المتوفرة في الهواتف الذكية من حيث سلاسلة العمل وخفة الوزن وبطارية تدوم 12 ساعة متواصلة من العمل.

ومن أهم ميزات ExpertBook B9450 بما يخص البطارية هو سرعة شحنها حيث يمكن الوصول لـ60% من الشحن في 39 دقيقة أي ما يكفي حوالي 7.5 ساعة من العمل.

أما بالنسبة لمعالج للجهاز فقد جاء على نسق مشابه للمنافسين وهو إنتل Core i7-10510 من الجيل العاشر كما أسلفنا مبني على مشروع أثينا.

فيما يتميز ExpertBook B9450 بلوحة اللمس والتي لا تتواجد في أي لابتوب أخر وهي لوحة NumberPad 2.0 المزودة بإضاءة LED تحتوي على لوحة أرقام مصغرة يمكن تفعيلها بالنقر على الأيقونة المتواجدة في الجانب العلوي الأيمن لتعمل بنظام برمجي ذكي يترجم الغرض من اللمس بكل سلاسة سواء للنقر أو التمرير أو استخدام لوحة الأرقام.

بالإضافة للميزات السابقة تتميز لوحة المفاتيح في اللابتوب بالراحة أثناء الكتابة بالتوافق مع التصميم العام للجهاز والذي يملك أيضاً حافة مضيئة في مقدمة لوحة اللمس مخصصة لمساعد أمازون الصوتي يمكن من خلالها التعرف إذا ما كانت أليكسا فعالة أم لا من خلال الإضاءة.

بالنسبة لسعر ExpertBook B9450 لم تعلن الشركة عنه بعد أما التوفر فحسب الخطة سيتم طرحه في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري.

المصدر

CNET