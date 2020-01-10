فيس بوك تعتزم إطلاق تطبيقها Lasso لمنافسة تيك توك في الهند

تعرف فيس بوك بتطويرها الكثير من التطبيقات الثانوية لتجربة الأفكار الجديدة، ومن بين تلك التطبيقات واحد يدعى Lasso يمكن اعتباره شبيه لتطبيق تيك توك الشهير، وتعتزم فيس بوك إتاحته في أحد أهم الأسواق الدولية وهو الهند.

تخطط فيس بوك إتاحة تطبيقها في الهند بحلول شهر مايو المقبل، وهذه الخطوة سترفع بشكل ملحوظ معدلات التنزيل، حيث تم تنزيله حتى الآن حوالي 2.2 مليون مرة فقط وذلك كونه متوفر فقط بالولايات المتحدة والمكسيك.

لدى الهند 627 مليون مستخدم للانترنت وحقق تطبيق تيك توك نجاحاً باهراً هناك حيث أن لديه 500 مليون تنزيل من الهند وحدها و 200 مليون مستخدم.

عانى تيك توك من بعض المصاعب في الهند حيث تم إزالته من متاجر التطبيقات الرسمية بسبب المحتوى الإباحي المنشور عليه، ومن ثم عاد بعد حذفه.

بالرغم من قوة فيس بوك التسويقية، إلا أن هذا لا يضمن نجاح تطبيقها في منافسة تيك توك، ومع اقتراب موعد إطلاقه سنكتشف المزيد من التفاصيل، حيث أن الشركة الأمريكية قد تجري اتفاقات مع مشاهير لإتاحة مقاطعهم عبر تطبيقها أيضاً لكسب الشعبية المطلوبة عند إطلاقه.