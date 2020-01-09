G.I. Joe: War On Cobra لعبة إستراتيجية قادمة على أندرويد يوم 20 يناير

G.I. Joe: War On Cobra لعبة إستراتيجية تعتمد على المجموعات قادمة على أندرويد ومتاحة الآن للتسجيل المُسبق.

أعلنت استوديوهات D3 Go اليوم بأن لعبتها التالية على الهواتف المحمولة ستحمل عنوان G.I. Joe: War On Cobra ، وقد حددت الشركة يوم 20 يناير أي هذا الشهر الموعد الرسمي لإطلاق لعبتها هذه على أندرويد،مع الإشارة، أن اللعبة متاحة الآن للتسحيل المُسبق على متجر جوجل بلاي.

بالنسبة للجزء الأكبر في هذا العنوان، يبدو أنه سيحتوي على نفس مزيج الألعاب المحمولة التي اشتهرت بها الشركة، وكما هو مُلاحظ في المقطع الدعائي في الأسفل، نرى طريقة اللعب، وكما هو متوقع، إنها لعبة إستراتيجية قائمة على المجموعة حيث ستدافع عن القاعدة الخاصة بك أو ستواجه لاعبين آخرين من خلال PvP، وستحصل على اختيار فريقك، ما إذا كنت تريد أن تكون الشخص الصالح الذي يعمل لصالح الأبطال في G.I. Joe، أو الأشرار الذين يعملون في Cobra Villains.

بعد ذلك سيكون الأمر متروك لك لتجهيز فريقك والدفاع عن أرضك، ومن الواضح أيضًا أنه سيتعين عليك جمع الأبطال والأشرار والقوات والمركبات لإكمال مجموعة من المهام لكسب موارد إضافية ومكافآت خاصة.

أخيرًا وحتى هذه اللحظة لا يُعرف مجانية اللعبة من عدمه، ولكن بالإطلاع على عناوين الشركة الماضية، فنرى أن الألعاب الخاصة بها تكون مجانية التحميل، على أن تدعم الإعلانات وعناصر شراء داخلية، ومرة أخرى كل ما نعلمه أنها ستهبط أندرويد في 20 يناير وهي متاحة بالفعل للتسجيل المُسبق.

التسجيل المسبق لـ لعبة G.I. Joe: War On Cobra على أندرويد.