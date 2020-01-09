CES 2020: نظرة على أهم ما كشفت عنه لينوفو من أجهزة مبتكرة

أجهزة وابتكارات مختلفة قدمتها لينوفو ضمن معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس.

تُعد شركة لينوفو من الشركات المعروفة في مجال تصنيع أجهزة الحاسوب وخاصة المحمولة منها، وكذلك الأجهزة اللوحية. وبما أننا أمام أكبر معرض إلكترونيات في العالم CES 2020 ، فإن الشركة أمتعتنا ببعض الابتكارات مع أجهزة جديدة وأفكار مختلفة، فضلًا عن تحديث إمكانيات أجهزتها السابقة.

إليكم نظرة على أبرز ما قدمت لينوفو في معرض CES 2020:

أول حاسب محمول قابل للطي Thinkpad X1 Fold

بعد رؤية الهواتف الذكية القابلة للطي خلال العام الماضي، فكان من المتوقع رؤية حواسيب محمولة قابلة للطي في أقرب فرصة، وهذا ما قامت به لينوفو في CES 2020 مع جهازها Thinkpad X1 Fold والذي يعتبر الأول من نوعه للمجال الاستهلاكي في العالم.

هذا الجهاز أقرب لشكل الأجهزة اللوحية الكبيرة، لكنه يعمل بنظام تشغيل ويندوز 10، ومعالجات إنتل بتقنية ” Hybrid Technology”.

يأتي الجهاز مع شاشة قابلة للطي بقياس 13.3 بوصة من نوع OLED ومن تطوير إل جي، لكنها مع حواف كبيرة ربما لتجنب أي مشاكل عند طيها. ويمكن استخدامها بشكل كامل أو جزئي، كما يمكن إضافة لوحة مفاتيح خارجية تعمل بالبلوتوث عند الحاجة والرغبة باستخدام الجهاز كحاسب محمول كامل.

الشركة لم تعلن الكثير من التفاصيل حول المواصفات الأخرى، لكنها قالت أن الجهاز سيتاح بالنصف الثاني من العام الحالي 2020.

ربما يعود السبب إلى كون تقنية Hybrid Technology من إنتل ستتوفر فقط في تلك الفترة. أما السعر فسيبدأ من 2,499$.

الجهاز المرن ThinkBook Plus

يُعد هذا الجهاز بمثابة عدة أجهزة في واحد، فهو يعمل كحاسب محمول، جهاز لوحي، وقارئ إلكتروني. حيث يأتي مع شاشة بقياس 10.8 بوصة تدعم الحبر الإلكتروني E Ink مع قلم ذكي كبير في الجهة الخارجية وأخرى في الجهة الداخلية. ما يجعله يعمل كلوحة إلكترونية لتدوين المهام ورؤية التقويم والملاحظات في الاجتماعات على سبيل المثال، أو تحويله إلى حاسب محمول “لابتوب” تقليدي عند القيام بمهام منفردة.

تأتي شاشة الجهاز الرئيسية بقياس 13.3 بوصة بدقة 1080 بكسل وهي من نوع FHD IPS، وتدعم تقنية المشاهدة Dolby Vision.

ThinkBook Plus سيعمل مع معالجات إنتل الجيل العاشر، وسيدعم أقراص التخزين SSD، كما سيعمل بنظام تشغيل ويندوز 10.

لينوفو لم تكشف الكثير من التفاصيل عن المواصفات الداخلية لجهازها، لكنها قالت أن سيتاح بمارس 2020 بسعر يبدأ من 1.199$.

الحاسب المحمول Yoga 5G

يُعد هذا الجهاز هو الأول من الشركة بتقنية الجيل الخامس ومن أوائل الأجهزة المحمولة بشكل عام، وهو يعمل بمعمارية ARM أي أنه لا يحوي معالجات إنتل، ما يعني أنه يعمل مع معالجات كوالكوام سنابدراغون “Snapdragon 8cx” كمعالج مركزي ويجلب رفقته مودم X55 5G للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

يعمل الجهاز ضمن نطاق شبكات الجيل الخامس 5G بتردد 60 هرتز، كما ويقدم دعم الاتصال بالشبكات عبر تقنية LTE كذلك.

وتقول لينوفو أن جهازها Yoga 5G سيتمكن من العمل حتى 24 ساعة متواصلة بشحنة واحدة فقط، ما يوحي ببطارية مميزة.

وبالحديث عن المواصفات الأخرى، فالجهاز يأتي بشاشة 14 بوصة من نوع FHD IPS، ذاكرة رام 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي بخيارين 256 جيجابايت و512 جيجابايت.

كما يملك منفذين USB-C، منفذ سماعة تقليدي، ومنفذ Nano SIM للاتصال بشبكات الجيل الخامس، وكذلك إمكانية العمل مع eSIM.

سيكون الجهاز اختبارًا حقيقيًا لمعالجات كوالكوم مع الحواسيب المحمولة، كما أنه سيكون اختبارًا للأجهزة العاملة بنظام ويندوز 10 بمعمارية ARM.

لكن إن صح القول، فالجهاز أشبه بجهاز لوحي مع نظام ويندوز، فهل سيرغب الجمهور بتجربته خاصة بسعر يبدأ من 1,499$؟

جهاز بالشراكة مع دوكاتي Lenovo Ducati 5

على غرار ما قامت به هواوي مع بورشيه ونظيرتها أوبو مع لامبورغيني، وون بلس مع مكلارين، قررت لينوفو خوض تجربة الشراكة مع مصنعي السيارات والدراجات النارية وتقديم شراكة مع دوكاتي لإطلاق Lenovo Ducati 5.

هذا الجهاز تقول لينوفو أنه مصمم بشكل خاص وبنسخ محدودة لمحبي الشركتين والسرعة في الأداء، كما أنه مقدمة لمنتجات أخرى.

يأتي Lenovo Ducati 5 بشاشة قياس 14 بوصة من نوع FHD IPS وبدقة 1920×1080 بوصة، وإضاءة بقوة 300 وحدة “نيتس”. كما يجلب معالج إنتل الجيل العاشر Core i5، رام DDR4 بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين SSD PCIe بسعة 1 تيرابايت.

وبجانب ذلك، فهو يدعم تقنية WiFi 6، ومنفذ USB C بسرعة نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابايت، ويضيف مستشعر حماية لبصمة الأصبع مدمج مع زر التشغيل مدعومة بتقنية Windows Hello من مايكروسوفت.

لينوفو أضافت كاميرا بدقة HD مع جهازها بالأمام، وتقول أن بطاريته بإمكانها العمل حتى 12 ساعة متواصلة على شحنة واحدة.

سيبدأ الجهاز بالوصول إلى بعض الأسواق في أبريل 2020 وبسعر يصل 850$ تقريبًا.

لينوفو كروم بوك IdeaPad Duet Chromebook

تعتبر لينوفو من أوائل وأبرز الشركات التي تبنت نظام تشغيل جوجل كروم على أجهزتها، وخلال معرض CES 2020 أضافت أجهزة جديدة إلى السوق والتي في غالبها تأتي بنظام 2-1، أولها كان IdeaPad Duet Chromebook.

يأتي IdeaPad Duet Chromebook بتصميم نحيف مع شاشة IPS FHD بقياس 10.1 بوصة تدعم تقنية الكتابة بخط اليد USI stylus.

ويضيف الجهاز معه ما يشبه حامل لركز الشاشة في الخلف، بجانب لوحة مفاتيح يمكن وصلها وفكها بكل سهولة حسب الحاجة.

تقول لينوفو أن جهازها سيقدم سرعة أكبر من قبل، وسيمنح المستخدمين تحديثات لمدة 8 سنوات لحزمة مايكروسوفت أوفيس المثبتة عليه، بجانب توفير مكافح فيروسات داخلي. فضلًا عن دعمه مساعد جوجل الذكي.

هذا الجهاز سيكون متاحًا للشراء مقابل 280$ لكن على من يرغب بالحصول عليه الانتظار حتى مايو 2020 عند طرحه بالأسواق.

لينوفو كروم بوك IdeaPad Flex 5 Chromebook

يأتي هذا الجهاز لتقديم مرونة أكبر لمحبي نظام تشغيل كروم والأجهزة الخفيفة، مع مرونة 360 درجة لتحويله لجهاز لوحي بسهولة.

يأتي IdeaPad Flex 5 Chromebook مع شاشة بقياس 13 بوصة من نوع FHD IPS وقوة إضاءة تصل 300 وحدة “نيتس”.

وسيوفر الجهاز معالج إنتل الجيل العاشر Core i5، ذاكرة رام DDR4 بسعة 8 جيجابايت، وقرص تخزين داخلي PCIe SSD بسعة 128 جيجابايت. وسيأتي مع بطارية بإمكانها العمل حتى 10 ساعات متواصلة بعد عملية شحن واحدة وفقًا لما تحدثت به الشركة.

كما سيقدم دعم تقنية الاتصال اللاسلكي WiFI 6، وسيجلب لوحة مفاتيح مريحة بحسب الشركة، بجانب كاميرا بدقة 720 بكسل.

سيتاح الجهاز في يونيو من العام الحالي 2020 وبسعر يبدأ من 359$ في عدد من الأسواق.

الجهاز اللوحي Lenovo Smart Tab M10

يأتي Lenovo Smart Tab M10 كمساعد منزلي وجهاز لوحي في نفس الوقت، حيث يعمل بنظام أندرويد ويدعم مساعد جوجل الذكي.

يضيف الجهاز شاشة FHD بقياس 10.3 بوصة، ومكبرين صوت على جانبيها يدعمان تقنية Dolby Atmos لتحسين تجربة الاستخدام.

كما يقدم جهاز Smart Tab M10 اللوحي قاعدة وشاحن ذكي في نفس الوقت أسمتها لينوفو “Smart Charging Station”.

وبما أن الجهاز يأتي كمساعد منزلي وجهاز لوحي في نفس الوقت، فيمكن الحصول على مزايا مثل المراقبة والأخبار وأحوال الطقس من خلال مساعد جوجل الذكي الداعم له من أي مكان، كما يمكن الاستفادة منه في الوضع الطبيعي لتصفح الإنترنت أو اللعب أو حتى مشاهدة الأفلام والفيديو بفضل وجود نظام أندرويد وخدمات جوجل الأخرى.

الإطار الذكي Lenovo Smart Frame

هذا الجهاز يأتي على شكل لوحة ذكية، بحيث تتمحور فكرتها على وضعها كإطار للصور المفضلة لتكون أشبه بلوحة فنية للمكان.

هذا الجهاز يتمتع بتقنيات ذكاء اصطناعي تساعد باختيار الصور المناسبة وإظهارها بأفضل شكل ممكن ضمن الإطار، كما يأتي مع تطبيق ذكي يحتوي مئات اللوحات الفنية المجانية التي يمكن الاختيار بينها في حال عدم الرغبة بإضافة صور خاصة.

سيكون Lenovo Smart Frame متاحًا في أمريكا وكندا في البداية بحلول أغسطس 2020 بحجم 21.5 بوصة وبسعر 399$.

المصدر:

Lenovo Newsroom