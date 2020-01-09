CES 2020: قرص التخزين الخارجي T7 Touch SSD من سامسونج يأتي بمستشعر بصمة

ضمن معرض CES 2020 ، ظهور قرص التخزين الخارجي T7 Touch SSD من سامسونج مع مستشعر بصمة للحماية.

يحتاج الكثيرون منا أقراص التخزين الخارجية ذات السعات العالية في أعمالهم المختلفة، لكنهم يعانون في نفس الوقت من ضعف الحماية والتي تؤدي بدورها إلى الخوف المستمر عند وضع معلومات حساسة وخاصة بداخلها، وهو ما يجعل الشركات تفكر بإيجاد حلول لذلك، والتي غالبًا ما نراها ضمن معرض إلكترونيات المستهلك CES بداية كل عام في لاس فيغاس.

هذا الأمر أوجدت شركة سامسونج حلًا مميزًا له، من خلال تطوير قرص التخزين الخارجي T7 Touch SSD المدعم بمستشعر بصمة.

كما أن القرص يحتوي على خاصية الحماية بكلمة المرور وتشفير البيانات بخاصية AES 256، ويأتي بسعات تصل حتى 2 تيرابايت.

يتميز القرص بقدومه بهيكل تيتانيوم واللونين الأسود أو الفضي، ويزن نحو 58 جرامًا فقط، ويحمل مستشعر بصمة في منتصفه العلوي والذي يحاط بمجس إضاءة “Motion LED” لإظهار حالة عمل القرص.

ويقدم T7 Touch SSD سرعة قراءة بيانات تصل 1,050 ميجابايت بالثانية وسرعة كتابة 1,000 ميجابايت ليجعل من أسرع الأقراص بالنقل.

وبالحديث عن إتاحة القرص الجديد للمستهلكين، فإنه سيأتي هذا الشهر إلى 30 دولة مختلفة حول العالم وسيتوسع إطلاقه تدريجيًا بعدها. فيما سيبدأ سعره من 130 دولارًا لنسخة 500 جيجابايت، و230 دولارًا لنسخة 1 تيرابايت، ونحو 400 دولارًا لنسخة 1 تيرابايت.

يُشار أن هذا القرص حصل على جائزة الإبداع في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية “CES 2020 Innovation Awards“.

المصدر:

Samsung