سوني تعيّن مدير عمليات دولية جديد لقطاع البلايستيشن

أعلنت شركة سوني عن تعيين Veronica Rogers كرئيس عمليات جديد لقطاع البلايستيشن لتقود جهود الشركة مع إطلاق بلايستيشن 5.

وستكون المديرة الجديدة بمنصب نائب الرئيس لقطاع بلايستيشن وترفع تقاريرها للمدير التنفيذي Jim Ryan مباشرة. وكانت Rogers قد عملت في منصب مشابه في شركات مايكروسوفت وديل سابقاً.

معظم المدراء الذين استلموا قطاع بلايستيشن في سوني اليابانية كانوا من أصول أوروبية، و Rogers نفس الأمر، حيث درست الاقتصاد في جامعة كامبردج و كلية لندن للاقتصاد، وعملت في سوني لفترة طويلة كانت تشرف على عمليات بلايستشين في أوروبا.

تملك سوني ثلاثة قطاعات دولية رئيسية لعمليات بلايستيشن وهي اليابان والولايات المتحدة وأوروبا، وكانت تعمل بشكل مستقل في كل قطاع.

لكن الآن تريد سوني التخلي عن هذا النهج القديم في الإدارة وتوحيد البنية التحتية الدولية تحت قيادة واحدة.

كان بلايستيشن 4 مسيطراً على سوق منصات اللعب حول العالم متفوقاً على إكس بوكس لاسيما في أوروبا، وتأمل سوني مواصلة ذلك مع بلايستيشن 5 بفضل القيادة الجديدة.