خدمة البث من الألعاب Facebook Gaming تشهد نمو أكثر من 200%

شهدت خدمة البث المباشر من ألعاب الفيديو على فيس بوك نمواً كبيراً في زمن المشاهدة في شهر ديسمبر كان بنحو 210% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

بهذا تكون فيس بوك قد نمت حصتها إلى حوالي 8.5% من سوق منصات البث المباشر من الألعاب والذي تسيطر عليه تويتش ويوتيوب. وكانت حصة فيس بوك العام الماضي بالكاد تزيد عن 3% مايعني نمو تقريباً ثلاثة أضعاف خلال سنة واحدة.

ولم تكتف فيس بوك بزيادة زمن المشاهدة على منصتها، بل أيضاً عدد المشاهدين الوسطي في كل ساعة بث مباشر حيث قفز 78%.

هذا النمو الكبير سببه الإضافات الجديدة التي حصلت عليها فيس بوك من حسابات قوية وشهيرة بهذا المجال لاسيما في شهري نوفمبر وديسمبر، فضلاً عن زيادة نشاط اللاعبين السابقين.

لو حافظت فيس بوك على نفس معدل النمو الحالي في هذا العام أيضاً فإنها ستصبح منافس حقيقي للاعبين الكبار مثل تويتش المملوكة من أمازون ويوتيوب المملوكة من جوجل.

بمقارنة ساعات المشاهدة لكل منصة رئيسية على حدى في العام الماضي، فإن أكبر الخاسرين كانت منصة Mixer والنمو الأكبر لصالح فيس بوك.

وإجمالاً نمى عدد ساعات المشاهدة الإجمالية لكل منصات البث المباشر للألعاب الشهيرة إلى 1.19 مليار ساعة بمعدل نمو سنوي 12%.