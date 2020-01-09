جديد التطبيقات: Hera Dark Icon Pack يقدم مجموعة من الأيقونات الداكنة

Hera Dark Icon Pack هو تطبيق يسمح لك بتخصيص هواتف أندرويد مع حزمة رموز بظلال ألوان جرئية على خلفية داكنة.

عندما يتعلق الأمر بتخصيص هواتف وأجهزة أندرويد اللوحية، فهناك المئات بل الآلاف من التطبيقات المُساعِدة في هذا الشأن، ولحسن الحظ، تتنوّع هذه التطبيقات من حيث الفئة، فهناك تطبيقات اللانشر وتطبيقات الخلفيات وتطبيقات حزم الأيقونات، Hera Dark IconPack أحدث التطبيقات في هذا الشأن، بحيث يُوفّر معه المئات من الأيقونات والمُتميزة باللون الداكن.

وفي هذا السياق، يُوفّر لنا تطبيق Hera Dark Icon Pack حوالي 1200 رمز دائري بدقة 192 × 192 بكسل، مع إمكانية طلب الرموز المفقودة من خلال أداة الطلب المدمجة في التطبيق، فضلًا على توفيره أيضًا لنحو 18 خلفية حصرية متوفرة على السحابة والتي تتحد مع حزمة الأيقونات، وهناك إمكانية اختيار سمة التطبيق.

بدوره أيضًا، يتوافق التطبيق مع مختلف المُشغّلات “اللانشرات” المعروفة مثل نوفا وآكشن وجو وهولو وغيرها العشرات، على أن لا يعمل التطبيق مع Google Now Launcher أو Pixel Launcher أو أي مُشغّل يتم توفيره مع الهواتف الذكية كما هو الحال في سامسونج وهواوي وشاومي ,,إلخ.

أخيرًا، وكما هو متعارف مع هذه التطبيقات، فإن تطبيق Hera Dark Icon Pack غير مجاني وهو متاح للتحميل بسعر 1.99$ وبدون أي عمليات شراء داخلية، ويكفي للتثبيت بأن يكون جهازك الأندرويد يعمل بإصدار 4.1 فأحدث.

تحميل التطبيق على أندرويد.