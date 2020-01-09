تويتر تكشف عن خيارات التحكم بمن يمكنه الرد على تغريداتك

كشفت تويتر ضمن مشاركتها في معرض CES 2020 عن خيارات جديدة ستوفرها قريباً للمستخدمين تتيح لهم تحكم أفضل بمن يمكنهم الرد على تغريداتهم.

سيكون هناك إعدادات جديدة يمكن الوصول إليها مباشرة من شاشة كتابة التغريدة بحيث تعطيك 4 خيارات للتحكم بمن يمكنهم أو يمنع عليه الرد على التغريدات في المحادثات.

والخيارات الأربعة هي:

– Global وهي الحالة العامة بحيث يمكن للجميع الرد على التغريدة.

– Group يمكن فقط لمن تتابعهم الرد على التغريدة.

– Panel يمكن فقط لمن تشير إليهم (منشن) الرد على التغريدة.

– Statement تغريدة بدون ردود نهائياً.

ستجري تويتر عدة اختبارات على هذه الميزة مع مرور الوقت وذلك لتحسينها قبل إطلاقها رسمياً لكافة المستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

من ناحية أخرى هناك ميزة جديدة ستتاح لاحقاً تخص عرض التغريدة أو المحادثة بالكامل بما فيها التغريدات المتسلسلة وذلك لعرضها بشاشة واحدة وتسهيل متابعتها.

يبقى أغرب شيء هو كشف تويتر هذه المزايا ضمن معرض CES للالكترونيات الاستهلاكية الذي عادة ماتكشف فيه الشركات عن منتجاتها وأجهزتها.