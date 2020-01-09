أجهزة الحاسوب المحمولة متعددة المهام مع معالجات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

معالجات رسومات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti تمنحك مدخلًا إلى عالم الألعاب.

إذا كنت تبحث عن جهاز حاسوب محمول (لابتوب) مناسب لحياتك الشخصية والمهام اليومية التي تقوم بها بجانب قدرته على تسليتك في أوقات الفراغ بتشغيل الألعاب بسلاسة كبيرة، فبالتأكيد سترغب بجهاز يتمتع بمعالج رسومات مميز بجانب المعالج المركزي والمزايا الأخرى. حيث أن معالج الرسومات له فضل كبير في منحك السرعة والسلاسة في الأداء، لا سيما معالج إنفيديا NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti الذي يناسب مختلف المهام.

لماذا NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ؟



تختلف المهام الحياتية من شخص لأخر، وبينما يقوم البعض بشراء أجهزة مخصصة لمهمة ما مثل اللاعبين أو أصحاب الشركات، يذهب البعض الأخر لشراء أجهزة حاسوب محمول (لابتوب) تناسب مختلف المهام بطريقة أو بأخرى وخاصة إذا كانوا طلابًا أو بحاجة للقيام بالأمور المكتبة، وربما التسلية أحيانًا. لذا قامت إنفيديا بتوفير معالجات تناسب تعدد المهام لتقديم أفضل التقنيات لهم بالشراكة مع شركات تصنيع الأجهزة المحمولة، وذلك من خلال معالج مثل NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti الذي يأتي مع أجهزة متنوعة من علامات تجارية مختلفة.

تتميز الأجهزة المحمولة مع معالجات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti بأنها أسرع أداءً مقارنة مع الجيل السابق، كما أنها تأتي بتصميمات، أحجام، ومواصفات مختلفة تناسب جميع الفئات كونها مصممة من شركات مختلفة معروفة في السوق، ما يجعلها مناسبة لمختلف الأغراض والأذواق وبأسعار مميزة مقارنة مع النتائج التي تقدمها.

استخدام NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti للألعاب

كما هو معروف، تحتاج الأجهزة المخصصة للألعاب إلى مزايا كبيرة على مستوى المعالجات وخاصة معالجة الرسومات والذاكرة الافتراضية التي تقدمها، ومعالج NVIDIA GeForce GTX 1660Ti يتيح للمستخدم تلك الإمكانيات مع مزايا عديدة على مستوى الرسومات والذاكرة الافتراضية.

يتميز هذا المعالج بقدرته على تقديم سرعة للشاشة بمعدل أعلى من 60 إطار في الثانية، وهو ما يُعد من أهم المزايا التي يبحث عنها اللاعبون لا سيما مع ألعاب المعارك مثل Fortnite، PUBG، و Apex Legends، حيث أن معظم اللاعبين في هذه الألعاب يلعبون ضمن معدل ترددات عالية، ما يعني أن المعالج سيوفر إمكانيات كبيرة بهذا الخصوص للمستخدمين.

استخدامات العمل والدراسة

بما أن NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti يقدم إمكانيات عالية في الألعاب، فهو بلا شك يساعد المستخدمين على القيام بمختلف المهام في العمل في مجالات عديدة تناسب المطورين، المبرمجين، المصممين، والمنتجين. كما أنه يقدم تجربة مميزة في الأعمال التي تحتاج إمكانيات أقل مثل التحرير؛ بسبب السرعة الكبيرة التي يوفرها.

وبطبيعة الحال، توفر الأجهزة التي تعمل بهذا المعالج تنوعًا كبيرًا بالتصميم والمزايا للطلاب الذين يبحثون عن إنجاز مهامهم والحصول على وقت للعب، فهي تمنحهم إمكانيات مميزة وبأسعار تناسب احتياجاتهم.

كيف يمكن الحصول على جهاز مناسب؟

هناك عدد كبير في السوق من الأجهزة التي تعمل مع معالجات إنفيديا وخاصة معالج NVIDIA GeForce GTX 1660Ti الذي يوفر العديد من المزايا بأقل الأسعار الممكنة، حيث تبدأ أسعار الأجهزة من 3,700 ريال سعودي وترتفع بحسب المواصفات الأخرى التي توفرها.

تمثل هذه الأجهزة مدخلًا لعالم الألعاب إذا كنت مهتمًا بالمجال ولا ترغب بإنفاق مبالغ كبيرة جدًا على أجهزة بمواصفات أعلى، لكنها في نفس الوقت تُعد خيارًا مثاليًا إذا كنت تبحث عن أجهزة مناسبة لتنفيذ مهام مختلفة في الحياة اليومية.

وربما علينا منحك خيارًا مميزًا منها، مع جهاز MSI GL63 GeForce GTX 1660Ti والذي يضيف بجانب معالج رسومات إنفيديا المميز GTX 1660Ti بذاكرة افتراضية 6 جيجابايت، وأحدث معالجات إنتل Core i7 وذاكرة رام 16 جيجابايت مع قرص تخزين 1 تيرابايت / 256 جيجابايت NVMe M.2 SSD. ويمكن شرائه من جرير هنا.