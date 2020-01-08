SOTKA‏ أحد تطبيقات اللياقة البدنية الجديدة والقوية على متجر جوجل بلاي

SOTKA تطبيق جديد لمستخدمي أندرويد ويهدف لتثقيف وتدريب الأشخاص من أي عمر أو جنس أو أي ظروف جسدية.

هناك العشرات من تطبيقات اللياقة البدنية والتي يُمكِن معها أي مستخدم تثبيتها والبدء فورًا ببرامج التدريب الخاصة بها، SOTKA‏ أحد التطبيقات الجديدة في هذا المجال على متجر جوجل بلاي، ولكن ليس بجديد على iOS، حيث تم إطلاقه في وقت ما من العام الماضي، وهاهو الآن أصبح متاح ورسميًا لمستخدمي النظام الآخر أندرويد.

فيما يخص التطبيق، فيمكننا تعريفه بأنه عبارة عن دورة تعليمية مجانية تم تطويرها لهؤلاء الذين يبدأون تدريبهم لأوّل مرة أو للأشخاص الذين يعودون للتدريب بعد فترة راحة طويلة أو إصابة، والهدف الرئيسي له هو “تثقيف وتدريب الناس من أي عمر أو جنس أو أي ظروف جسدية”.

من ناحيته، تم تصميم برنامج SOTKA لمدة 100 يوم، وستحصل كل يوم على معلومات مفيدة جديدة، مع تأدية تدريبات خاصة وبالتدريج، وهنا يُقسّم التطبيق الأيام إلى ثلاث خطط.

الأولى “الخطة الأساسية” وهي من اليوم 1 إلى اليوم 49، وفيها ما يلي:

مراجعة مفصلة لتمارين وزن الجسم.

مراجعة مفصلة للتغذية.

معلومات مع إجابات لأسئلة المبتدئين الأكثر شعبية مثل “كيفية التنفس، كيفية تحسين المرونة، كيفية التدريب خلال فصل الصيف أو الشتاء، كم من الماء المطلوب شربه، كم من الوقت ينبغي أن تكون الدورة التدريبية ,, إلخ من الأسئلة الأخرى”.

أما الخطّة الثانية، فهي خطة متقدّمة تبدأ من اليوم 50 إلى اليوم 91، وفيها ما يلي:

التعرّف على الميكانيكا الحيوية وعمل العضلات.

تقنيات تدريب جديدة كل أسبوع.

مراجعة مفصلة على أجهزة الجسم المختلفة.

التدريب العملي على تطوير برامج التدريب.

فيما يتعلق بالخطة الثالثة والأخيرة، فهي “خطة التوربو”، وتبدأ من اليوم 92 إلى اليوم 100، وفيها:

تحدي نفسك مع 7 أنشطة تدريب فريدة من نوعها.

أخيرًا، وتلخيصًا لما مضى، أنك مع تطبيق SOTKA ستعمل من خلال خطط مدتها 100 يوم، معها ستحصل على معلومات قيمة عن مجمعات التدريب على الأداء، ناهيك عن الجانب التعليمي والذي يلعب دورًا مهمًا في تثقيف الذات، وسيكون التطبيق علامة فارقة في رياضة “تدريب الشارع”، والتي تعمل على زيادة الكتلة العضلية واللياقة بشكل كبير.

تحميل تطبيق SOTKA على أندرويد.

تحميل تطبيق SOTKA على iOS.