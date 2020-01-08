CES 2020: ديل تكشف عن نموذج جهاز لوحي قابل للطي وأخر مع شاشة مزدوجة

شركة ديل تكشف عن نموذجين أحدهما لجهاز لوحي قابل للطي Concept Ori وأخر مع شاشة مزدوجة Concept Duet.

ضمن حدثها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس CES 2020، رفعت شركة ديل النقاب عن نموذجين لجهازين لوحيين جديدين أحدمها يأتي مع شاشة مزدوجة “Concept Duet” بحيث جزء منها يحل مكان لوحة المفاتيح عند الحاجة، وأخر يأتي مع شاشة مرنة تجعله قابل للطي “Concept Ori” على غرار الهواتف التي شاهدناها من سامسونج وهواوي العام الماضي. وذلك بالتزامن مع حديثها عن جهاز ألعاب جديد أشبه بجهاز نينتندو سويتش المعروف.

جهاز ديل القابل للطي Concept Ori

يأتي هذا الجهاز مع شاشة قابلة للطي بقياس 13 بوصة بحيث يمكن ثنيها لتسهيل حملها واستخدامها في الحالات المختلفة اليومية.

سيضيف الجهاز خيار تعدد المهام على الشاشة وبالتالي إمكانية الشروع بأكثر من مهمة وتطبيق على كل قسم عند الحاجة لذلك.

كما أنه سيتيح المزيد من الخيارات المميزة عند فتحه بالكامل في بعض الحالات، مثل الرغبة بمشاهدة فيلم ما أو قراءة كتاب إلكتروني بشكل واضح، أو حتى تصفح المقالات والأخبار بكل سهولة.

جهاز الشاشة المزدوجة Concept Duet

يتمتع هذا الجهاز بوجود شاشة بقياس 13.4 بوصة بشكل كامل في كلا القسمين، ما يتيح تحويله إلى جهاز لوحي مزدوج عند فتج الشاشتين بشكلهما الطبيعي والعمل على كل قسم لإنجاز مهمة محددة، أو حتى تحويله إلى ما يشبه جهاز الحاسوب المحمول (لابتوب) من خلال ثنيه ليتحول النصف إلى لوحة مفاتيح على سبيل المثال أو شاشة لمسية والجزء الأعلى يصبح كشاشة عرض.

هذا الجهاز بطبيعة الحال سيقدم خيارات مميزة لاسيما للعمل، بحيث يتيح إجراء مكالمات فيديو مثلًا والرد على الرسائل بكل شاشة.

رغم عرض النموذجين، إلا أن ديل لم تعلن عن تفاصيل حول مواعيد توافر الجهازين للمستخدمين ولا حتى حول الأسعار المرتقبة.

كما يظهر لنا ستكون الشاشات القابلة للطي والشاشات المزدوجة التحدي الجديد بين الشركات، لذلك سنشاهد الكثير منها من شركات أخرى.

المصدر:

Dell Blog