عودة تطبيق المراسلة ToTok بهدوء بعد اتهامات له بالتجسس

إعادة إطلاق تطبيق المراسلة ToTok على متجر جوجل بلاي فقط، ولا يُعلم هل سيتم إرجاعه أيضًا على آب ستور أم لا.

خلال الأيام القليلة الماضية، كان تطبيق ToTok في الأخبار بصورة كبيرة، وذلك في إطار مخاوف أمنية، ولمن لا يعرف هيّة المشكلة، قفد تم إزالة تطبيق المراسلة هذا من متجري جوجل بلاي وآب ستور، وذلك بعد مزاعم بأنه تم استخدامه كأداة للتجسس، وبعد هذه العاصفة، يعود التطبيق الآن وبهدوء على متجر جوجل بلاي فقط.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي بأن تطبيق ToTok قد استخدمته دولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع كل محادثة وحركة وموعد وصوت أولئك الذين يقومون بتثبيته على هواتفهم، مما استدعى من جوجل وآبل بسحب التطبيق سريعًا من متاجرهما.

أيضًا، ذكر المصدر وعلى لسان متحدّث باسم جوجل:

“إننا نأخذ تقارير انتهاكات الأمان والخصوصية على محمل الجد، وإذا وجدنا سلوكًا ينتهك سياساتنا، فنحن نتحرك”.

بالتالي، تُشير عودة تطبيق ToTok إلى متجر بلاي، بأنه لم يتم استخدامه كأداة تجسس، أو أن تحديثًا حديثًا أزال الكود المخالف، بحيث تم إصدار أحدث إصدار من التطبيق في الرابع من هذا الشهر، وتم سحبه بتاريخ 19 الشهر الماضي، أخيرًا، وبصرف النظر عن ذلك، إذا كنت تجري محادثات وتريد الاحتفاظ بها خاصة، فننصحك بتجربة تطبيق Signal المُشفّر تشفيرًا تامًا.

المصدر.