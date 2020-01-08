تعرّف كيف ستضع سبوتيفاي الإعلانات في البودكاست؟

كانت السنة الماضية سنة التطورات الكبرى في قطاع البودكاست لدى سبوتيفاي، حيث عملت على إنجاز عدة صفقات استحواذ تتعلق بهذا المجال لاسيما تسهيل إنتاج البرامج الصوتية، والآن حان وقت إعادة كسب الأرباح منها عن طريق الإعلانات.

تعمل سبوتيفاي على تقنية خاصة بها تدعى Streaming Ad Insertion (SAI), ستوفر من خلالها للمعلنين وأصحاب البرامج إحصائيات مفصلة حول الجمهور للإستفادة المثلى منه.

سيمكن لسبوتيفاي عرض عدد مرات الاستماع للإعلانات وتكراره لكل مستخدم وعدد المستخدمين الذين وصل إليهم. كما يوفر معلومات ديموغرافية عن الجمهور مثل العمر والجنس وسلوك الاستماع وحتى الجهاز المستخدم بالاستماع.

حالياً الإحصائيات ضعيفة ومتواضعة حول البودكاست، لكن سبوتيفاي ستطور هذا الأمر بشكل ملحوظ لأنها عصب فعالية الإعلانات.

أما عن كيفية عرض الإعلانات ضمن حلقات البودكاست، فإن سبوتيفاي تخطط لإدراج مقاطع صوتية مسجلة مسبقاً بصوت صاحب البرنامج ضمن أماكن معينة في الحلقات.

بعد رفع المقاطع الإعلانية وتحديد اللحظات المتاح إدراج الإعلانات فيها، فإن سبوتيفاي ستحدد أفضل مكان لكل إعلان وذلك لكل مستمع بشكل منفصل حسب خصائصه.

مع هذا الشكل الجديد من الإعلانات سيتم التخلي عن الإعلانات التقليدية التي تسجّل كأنها جزء من الحلقة وتعرض على كافة المستمعين. وتعد سبوتيفاي أن المستخدم لن يشعر بالإعلان وسيبدو كأنه الحديث الطبيعي لصاحب البرنامج.

البداية في هذا الاسلوب الإعلاني سيكون مع برامج سبوتيفاي الحصرية، قبل أن يتاح لاحقاً للمزيد من البرامج. مع التوسع في الإعلانات ستبدأ سبوتيفاي تحقيق أرباح جيدة من مصدر آخر غير الاشتراكات.