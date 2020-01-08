تطبيق نديّ الجديد للتعرف على تفاصيل تلاوة القرآن من خلال تسجيل مقطع قصير لها

جديد التطبيقات نديّ على أندرويد والذي يعثر على جميع تفاصيل تلاوة القرآن التي تذاع بالقرب منك.

تمتلأ متاجر تطبيقات أنظمة تشغيل الهواتف بالكثير من التطبيقات الإسلامية، والتي يُمكن معها المستخدم الاستفادة منها كثيرًا، على سبيل المثال، تطبيقات توقيت الصلاة، وتطبيقات القبلة، وتطبيقات الأدعية والحديث الشريف، ناهيك عن التطبيقات الخاصة بالقرآن الكريم، جديد التطبيقات في هذا الشأن، تطبيق نديّ والمتوفّر حاليًا فقط على نظام تشغيل أندرويد.

فيما يخص التعريف بالتطبيق، فهو عبارة عن خدمة تُمكّن المستخدمين من التعرّف على تفاصيل تلاوة القرآن التي تذاع بالقرب منهم، وذلك عن طريق تسجيل مقطع صوتي قصير للآية، ومن ثك دع الباقي للتطبيق، بحيث سيُقدّم لك تفاصيل عديدة عن التلاوة، ويتضمن ذلك اسم القارئ والسورة والرواية ورابط التلاوة للاستماع للسورة كاملةً.

وهنا، يعتمد التطبيق على تقنية تحليل الصوت الذي يقوم المستخدم بتسجيله، على أن يتم معالجة الإشارات الصوتية في الهاتف ومن ثم استخراج المعلومات وصولًا إلى البحث عن النسخة المطابقة منها في قاعدة البيانات الضخمة والتي يمتلكها التطبيق، وفي هذا السياق، أشار القائمون عن التطبيق، أنه يحتوي حاليًا على بيانات أكثر من 1000 قارئ وأكثر من 50.000 تلاوة، وجميع الأرقام قابلة للزيادة مع الأيام.

وليس هذا فحسب، بل يدعم التطبيق أيضًا، إضافة تلاوةات جديدة لقاعدة البيانات الخاصة به من قبل المستخدمين نفسهم، أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، تطبيق نديّ متاح حاليًا فقط على متجر جوجل بلاي، وقريبًا سيتم إطلاقه على النظام الآخر iOS.

تحميل تطبيق نديّ على أندرويد.