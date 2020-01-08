تطبيق التراسل المُشفّر Signal يختبر الآن رسائل الوسائط المؤقتة

يختبر الآن تطبيق التراسل Signal الغني عن التعريف، ميزة رسائل الوسائط المؤقتة في أندرويد.

على الرغم من وجود مزايا التشفير في خدمات التراسل وتحديدًا خاصية التشفير التام، إلّا أن رسائلنا وملفات الوسائط بداخلها تظل على الحهازين، على الأقل ما لم يتم حذفها يدويًا، بالمقابل، تُعدّ النسخ الاحتياطية الغير المشفرة على تطبيقات مثل “واتساب” ثغرة كبيرة يتم استغلالها، ومع ذلك ولحسن الحظ، هناك ميزة “الرسائل المؤقتة”، والتي تكون حل سريع لهذا الخطر، في غضون ذلك، تعمل شركة Signal الآن على اختبار نفس الميزة ولكن على ملفات الوسائط “صور، فيديو”.

وأجدر بالإشارة، أن ميزة الرسائل المؤقتة في تطبيق Signal ليس وليد اللحظة، ولكن الأمر كان يتعلق بالرسائل النصية، حيث يمكنك بالفعل إرسال نص يختفي بعد خمس ثوانٍ وحتى لمدة أسبوع، ولكن الآن ومع أحدث إصدار تجريبي للتطبيق، تعمل خدمة المراسلة هذه على توسيع نطاقها لتتضمن ملفات الوسائط.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة تعد أمرًا رائعًا للخصوصية والسرية، إلا أن تركيز Signal ينصب أكثر على راحة عدم الاضطرار إلى حذف مجموعة كبيرة من الصور العشوائية المُتراكمة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الحذف.

على أي حال، الآن ومع كل صورة أو مقطع فيديو ترسله، سيكون لديك الخيار لجعله دائمًا أو سريع الزوال باستخدام الزر الموضح أعلاه، وعند اختيار الأخير، سيختفي الملف المحدد بعد عرضه من المُحادثة سواء من طرف المرسل أو المستلم، وسيتم استبداله بمؤشر “تمت مشاهدته”.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، هذه الميزة ما زالت في مراحلها التجريبية الأولى، ولتجربتها تحتاج إلى الإنضمام إلى برنامج الإصدار التجريبي من تطبيق Signal على متجر جوجل بلاي من هنا، أو ببساطة قم بتحميله عبر ملفه الـ APK من هنا.

المصدر:

Signal.