FBI تطلب من آبل فتح قفل هاتفي آيفون يتعلقان بقضية إطلاق نار

مرة أخرى، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI من شركة آبل المساعدة بفتح قفل هاتفي آيفون يتعلقان بحادثة إطلاق النار في قاعدة بينساكولا البحرية الشهر الماضي.

وقال Dana Boente المستشار العام لـ FBI أنه تم الحصول على موافقة المحكمة لتفتيش الهاتفين، لكنهما لم يتمكنا من فتح القفل باستخدام الأدوات المتاحة. وعمل المحققون على استخدام كل الطرق المتاحة لمحاولة تخمين كلمات المرور، لكنهم لم ينجحوا بعد.

عادة تطلب المحكمة من آبل تزويدها بنسخ احتياطية من بيانات المستخدمين في حالات مشابهة، لكن بدون توفر كلمة المرور لديها، لن يمكنها تزويد المحكمة بأية بيانات مخزنة على هاتف المستخدم.

وتعيد هذه القضية تذكيرنا بحادثة إطلاق النار في سان برناردينو الشهيرة عندما طلبت FBI أيضاً الدخول لهاتف مطلق النار ورفضت آبل التجاوب حتى من ناحية تسهيل المهمة بحيث لا تقوم بمسح محتوى الهاتف عند تجاوز مرات التخمين عدد معين.

من جهتها نفت آبل تلقيها أي طلب ورسالة من FBI، لكنها أفادت أنها سلمت كل البيانات المتاحة والمتعلقة بالقضية بحسب طلب المحكمة.