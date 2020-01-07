CES2020: تلفاز إل جي القابل للف سيطرح خلال العام بحوالي 60 ألف دولار

تلفاز إل جي الرول أو القابل للف كان من ضمن أكثر المنتجات التي لاقت اعجاباً خلال معرض CES نظراً للتقنية المستخدمة في إخراج الشاشة وانسدالها وكذلك في القدرة على التحكم بالقدر الذي يود أن يستخدمه المستهلك من حجم شاشة التلفاز ككل، لكن هل هذا الإعجاب سيستمر عند العلم بسعره الذي قد يصل لـ 60 ألف دولار !

وفقاً لموقع CNET فإن الشركة الكورية الجنوبية ستقوم بإطلاق تلفازها القابل للف خلال العام الجاري بسعر 60 ألف دولار بينما كان من المفترض أن يتم إطلاقه خلال العام الماضي.

التلفاز يأتي بشاشة OLED حجم 65 بوصة وبدقة 4K مع توزيع مثالي للصورة على أي حجم للشاشة يتم استخدامه أثناء اللف، فيما أشار موقع CENT إلى أنه تم اختبار قدرة اللف وإعادة الفتح في التلفاز 50 ألف مرة أي ما يعادل مرة واحدة كل ساعة على مدار يوم كامل لحوالي 68 عاماً!

لكن يبقى السعر مجنون عندما نقارن 60 ألف دولار مع قدرات تلفاز عادي من الشركة بنفس قدرة العرض واحجم الشاشة بسعر حوالي 2500 دولار.

المصدر

The Verge