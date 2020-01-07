CES2020: تقنية AMD FreeSync الجديدة تضمن أداءً أعلى للشاشات

على نفس سياق العام الماضي قامت شركة AMD باستعراض تقنيات FreeSync لكن هذه المرة مع تغيرات في أسلوب العرض لتسهيل الفكرة على المستهلك في التفرقة بين أنواعها المختلفة بسلاسة.

حيث قامت AMD بتقديم تقنية FreeSync Premium والتي تسمح للشاشات المدعمة بها من الوصول لمعدل تحديث 120 هيرتز في دقة 1080 بيكسل، مع تضمنيها بتقنية أخرى تدعى low framerate compensation أو (LFC) لضمان سلاسة العرض وتجربة لعب احترافية حتى في حال كانت قدرات العرض في اللعبة أعلى من إمكانيات الحاسوب.

وعلى نفس الوتيرة قامت AMD بتدوير علامتها التجارية FreeSync 2 HDR وذلك بالمضي قدماً رفع مستوى القدرات؛ بحيث أن أي شاشة قادرة على إخراج صورة HDR مع معدل تحديث 120 هيرتز ودقة FHD ستكون متاحة لتحظى بدعم تقنية الشركة الجديدة FreeSync Premium Pro. فيما أشارت الشركة أن هنالك حوالى 300 شاشة مؤهلة وصالحة للتنعم بدعم تقنية FreeSync Premium.

لتصبج AMD اليوم تملك ثلاث مستويات مختلفة من تقنية FreeSync بتنوع مشابه لما هو عليه الحال مع نفيديا G-Sync لكن بالطبع مع مراعات اختلاف القدرات بينهما والأخذ بعين الاعتبار مدى نقاط التشابه والاعتماد المباشرة على ميزات بعينها كـ HDR في الشاشات لضمان عمل التقنية.

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