CES2020: إنتل تستعرض معالجاتها الرسومية القادمة “Xe”

في استغلال من العملاق الأمريكي إنتل لحدث كل عام من معرض CES المنعقد في لاس فيغاس، كشفت أخيراً وبعد أعوام من التأجيل عن معالجتها الرسومية القادمة Xe.

حيث وضحت الشركة أن معالجات Xe الرسومية ستعمل بتوافق كامل مع جيل المعالج المركزية القادمة أيضاً Tiger Lake والتي ستكون بطبيعة الحال النسخة المتطورة من سلسلة معالجات Ice Lake.

فيما عرضت الشركة معالج رسومات DG1 والذي ينتمي لهذه السلسلة ويعد أول معالج رسومات منفصل وقائم بذاته من إنتل خلال عرض تجريي في لعبة Destiny 2، لكن للأسف لن تشارك المزيد من التفاصيل حوله.

فيما تخطط الشركة بشكل واضح لأن يكون أول دمج بين سلسلة معالجات الرسومات Xe مع معالجاتها المركزية Tiger Lake بحيث ستصل أول الأجهزة العاملة بهما في وقت لاحق من العام الجاري.

بحيث ستكون الأجهزة المدعمة بهذه المعالجات قادرة على تشغيل ألعاب HD بلا أي مشاكل أو أثار تذكر كما زعمت الشركة، لكن يبقى الانتظار هو خير وسيلة لمعرفة تفاصيل أكثر حول وحدات الرسومات القادمة من إنتل والذي سيتم على الأغلب حين إطلاق معالجتها المركزية القادمة خلال العام.

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