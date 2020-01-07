CES 2020: هيونداي وأوبر تكشفان عن نموذج التاكسي الطائر

كشفت شركة هيونداي وشريكتها أوبر عن نموذج سيارة الأجرة أو التاكسي الطائر في CES 2020 المنتظر لتخفيف الازدحام المروري العالمي.

تسعى شركات التقنية والسيارات إلى إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل العالمية المتعلقة بالنقل، لا سيما مشكلة الازدحام المروري والتوصيل بأكبر سرعة ممكنة. لذا، قررت أوبر العمل مع هيونداي في وقت سابق لتطوير سيارات كهربائية طائرة وتحويلها إلى وسيلة نقل متاحة للمستخدمين، ويبدو أن الأمور تقترب من الحل مع الكشف عن نموذج التاكسي الطائر S-A1 الذي سيكون ضمن أسطول النقل الجوي لأوبر مستقبلًا Uber Air، وذلك ضمن معرض CES 2020 في لاس فيغاس.

التاكسي الطائر S-A1 سيكون بمقدوره الطيران والهبوط بشكل عمودي ليجعل من السهل وقوفه وحمل الركاب داخله قبل رحلة الطيران.

وسيكون بمقدوره السير بسرعة تصل 180 ميلًا بالساعة (290 كم)، والقيام برحلات جوية تصل مسافتها حتى 60 ميلًا (100 كم).

تقول هيونداي أن التاكسي الطائر سيقوده شخص متخصص في البداية بالرغم من أنه مصمم للقيام بالرحلات بشكل ذاتي القيادة، ويستطيع حمل حتى 4 أشخاص على متنه.

الشراكة بين أوبر وهيونداي ستشهد قيام الأخيرة بتصنيع السيارات المركبات الطائرة وإنتاج تقنياتها المختلفة، فيما ستكون الأولى مسؤولة عن إدارتها وتوفير سُبل وخصائص النقل الخاصة بها للمستخدمين عند الإطلاق، والذي تأمل أوبر بأن يدخل حيز التنفيذ في 2023.

هذا الإطلاق سينقل المستخدمين إلى مرحلة أخرى من المواصلات العامة، ليحول ما كنا نشاهده في الرسوم المتحركة سابقًا إلى حقيقة.

المصدر:

PRNewsWire