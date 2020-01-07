CES 2020: سوني تستعرض شعار PlayStation 5 وتتحدث عن مبيعات الجيل الرابع

قامت سوني برفع الستار عن شعار الجيل القادم من أجهزة بلايستيشن – PlayStation 5 والحديث عن أرقامها في معرض CES 2020.

استغلت سوني معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس، للحديث عن جهازها المنتظر PlayStation 5 والذي يُمثل الجيل القادم من منصات الألعاب الإلكترونية والكشف عن شعاره الخاص. كما تحدثت الشركة عن الأرقام المذهلة التي وصلت إليها خلال سنوات من تطوير أجهزة الألعاب منذ نسخة بلايستيشن الأولى وحتى الجيل الرابع الأخير.

شعار بلايستيشن 5 – PlayStation 5 لن يكون غريبًا، لأنه ظهر كما هو متوقع بنفس الشعارات السابقة مع تغيير رقم الجيل.

وقالت سوني خلال استعراضها، أنها تمكنت من بيع 104 مليون نسخة من بلايستيشن 4 كان معها 5 ملايين نسخة من أجهزة الواقع الافتراضي والتي بدأت الشركة بيعها في أكتوبر 2016. ليكون بذلك الجيل الرابع هو ثاني أكثر الأجيال مبيعًا بعد الجيل الثاني والذي شهد بيع 158 مليون نسخة.

سوني لم تعلن الكثير من التفاصيل حول جهازها القادم، لكن من المتوقع استعرض المزيد منها في معرض E3 يونيو القادم.

يُشار أن الشركة سبق وأعلنت عن فترة الأعياد في 2020 – أي نهاية العام الحالي موعدًا لإطلاق الجيل الجديد لأجهزتها.

على العموم، متوقع أن يوفر الجهاز تقنية تتبع الأشعة ودعم دقة تصل 8K، ومزايا توفير طاقة جديدة تحدثت عنها سابقًا.

المصدر:

Sony