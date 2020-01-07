CES 2020: سلسلة ConceptD 7 Ezel من آيسر موجهة للمحترفين

آيسر تعزز أجهزة الحاسوب الرائدة بإطلاق سلسلة ConceptD 7 Ezel وتطلق معها الجهاز القوي ConceptD 700 Workstation بمعرض CES 2020.

خلال العام الماضي وبالتحديد في معرض الأجهزة الإلكترونية IFA 2019 في العاصمة الألمانية برلين، قامت آيسر بالكشف عن سلسلة ConceptD الموجهة للمحترفين ولأصحاب الأعمال التي تحتاج مرونة وقوة كبيرة في الأداء، ثم طرحتها في المنطقة في أكتوبر الماضي. لكنها الآن وضمن معرض CES 2020 في لاس فيغاس الأمريكية، أعلنت عن سلسلة أخرى تابعة لها باسم ConceptD 7 Ezel منها نسخة عادية ونسخة برو، وذلك بالتزامن مع الجهاز القوي أو منصة العمل ConceptD 700 Workstation.

سلسلة ConceptD 7 Ezel

تتميز الأجهزة القادمة ConceptD 7 Ezel و ConceptD 7 Ezel Pro بدعمها معالجات الرسومات RTX عالية الكفاءة من إنفيديا.

لكنها بجانب ذلك تقدم المزيد من الخيارات القوية للمستخدمين على مستوى الأداء والتصميم، لا سيما تحويلها لجهاز لوحي كامل، وعلى العكس مع الأجهزة الأخرى من الشركة التي شاهدناها سابقًا والتي تتمتع بمرونة دوران 360 درجة، تتميز الأجهزة الجديدة بوجود ما يشبه الحامل بين لوحة المفاتيح والشاشة بحيث يمكن تحريكه لتثبيت الشاشة بوضعيات مختلفة أو ثنيه لتحويل اللابتوب إلى جهاز لوحي.

وبطبيعة الحال، عند تحويل الحاسب لما يشبه الجهاز اللوحي ستتحول الشاشة إلى لمسية، وهذه الشاشة تدعم القلم الذكي Wacom EMR.

كما أنها تأتي بقياس 15.6 بوصة محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 6 على كلا الجهازين مع دقة 4K لإضفاء المزيد من الوضوح للمحترفين وصناع المحتوى.

أما بالحديث عن معالج الرسومات، فالنسخة العادية تأتي مع RTX 2060 أو RTX 2080 Ti من إنفيديا، بينما تأتي نسخة برو مع سلسلة معالجات Quadro RTX Studio بعدة خيارات. فيما سيأتي كلا الجهازين مع معالجات إنتل الجيل العاشر بشكل أساسي، لكن يمكن الحصول على معالجات Xeon لنسخة برو. وسيحوي كل منها ذاكرة رام تصل إلى 32 جيجابايت وقرص تخزين من نوع PCIe SSD تصل سعته حتى 2 تيرا بايت.

النسخة العادية من الجهاز ستأتي بسعر 3,350 دولار تقريبًا، فيما ستأتي نسخة برو بنحو 3,500 دولار تقريبًا.

ConceptD 700 Workstation

من اسم الجهاز، فإن أشبه بمنصة عمل وليس مجرد جهاز تقليدي، وهو ما يظهر كذلك من المواصفات الكبيرة المتواجدة معه.

يأتي الجهاز مع معالجات إنتل Xeon E القوية جدًا، ومعالجات رسومات إنفيديا Quadro RTX 400، وهي المعالجات الأعلى بالسوق للمستهلكين.

كما يحتوي الجهاز على ذاكرة رام 64 جيجابايت من نوع 4x DIMM 2666 MHz DDR4، وإمكانية وصله مع PCIe M.2 SSD.

يعد هذا الجهاز لسطح المكتب، لذلك يمكنه العمل مع أفضل الشاشات والخيارات الأخرى لمنح المستخدم إمكانيات كبيرة لإنجاز العمل.

سيأتي الجهاز بسعر يبدأ من 1,900 دولار تقريبًا.

المصدر:

Acer