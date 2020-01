CES 2020: سامسونج تكشف عن الروبوت الكرة “Ballie” للتحكم بالمنازل الذكية

الروبوت Ballie كشفت عنه سامسونج في معرض CES 2020 يأتي على شكل كرة صغيرة، يستطيع التحكم بأجهزة المنازل الذكية وإدارتها.

خلال معرض حديثها في مؤتمرها في CES 2020 الذي يقام حاليًا في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، كشفت شركة سامسونج النقاب عن أحدث ابتكاراتها المتمثلة في الروبوت Ballie الذي يشبه كرة التنس الصفراء لكن بحجم أكبر قليلًا منها، وبإمكانه التحكم بأجهزة المنازل الذكية وإدارتها بسهولة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي خاصته.

تقول سامسونج حول روبوتها: “الروبوت الكروي الصغير بإمكانه فهمك، تقديم الدعم لك، والتصرف بما يتناسب مع احتياجاتك الخاصة.”

الروبوت الجديد بإمكانه فهم طبيعة المستخدم وتصرفاته ليقوم بعدها بتنظيم وإدارة المنزل بما يتناسب مع صاحبه بحسب فيديو الشركة.

يحتوي Ballie على كاميرا ومستشعرات في المقدمة للتحكم وتشغيل الأجهزة الذكية بالمنزل وتحليل البيانات من الصور الملتقطة وفهمها.

ويظهر بالفيديو الإعلاني الذي نشرته سامسونج قيام الروبوت الجديد بفتح الستائر الذكية عند بزوغ الشمس في الصباح، وتشغيل شاشة التلفاز Sero الذي كشفت عنه الشركة مؤخرًا، وتشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى مثل المكنسة الكهربائية، كما يستطيع التواصل مع صاحب المنزل عن بعد لإبقائه على إطلاع مع ما يحدث بالمنزل في غيابه من خلال بث فيديو مباشر له.

يبدو أن Ballie سيكون مفيدًا جدًا لأصحاب المنازل الذكية، لكنهم سينتظرون بعض الوقت حتى إطلاقه كون سامسونج لم تكشف عنه.

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2020