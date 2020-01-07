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18 تطبيق و 24 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد
كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب و تطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 18 تطبيق و 24 لعبة على متجر جوجل بلاي ):
التطبيقات:
- NT Calculator – Extensive Calculator Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Wholesome World : السعر الحقيقي 3.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Pro Mp3 player – Qamp : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- MyCal Pro – All in One Calculator & Converter : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Internet Booster & Net Faster Pro | No-ads : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Mellow Dark – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Rugos Premium – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Aura – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Aurora Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Flax – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Graby – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Graby Spin – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Redox – Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Krix Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Smoon UI – Squircle Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Yomira- Icon Pack : السعر الحقيقي 1$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Ascio – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Oscuro Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
الألعاب:
- Reclamation : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- [VIP] Smash it : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Black Game: Math Puzzles PRO 2020 : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Sudoku : Cartoon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- That level logic 2D PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Idle Poo Factory VIP : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Truck Rush 3D – Running car racing casual game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Buff Knight – Idle RPG Runner : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Classic Sudoku PRO(No Ads) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Dot Heroes – VIP Edition : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fit Tile : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Fit Toon – Series 1 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Grow Zombie VIP – Merge Zombies : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- New Math Puzzles 2020 PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Trigono – geometric brain boiling adventure : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Animals Memory Game PRO 2019 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Everybody’s RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Message Quest — the amazing adventures of Feste : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP] 2048 Bunny Maker – bunny city building : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dragon Raid (Hardcore – idle rpg) : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Sword Knights : Idle RPG (Magic) : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Tap Town Premium (idle RPG) – Magic : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.