فيس بوك ستحذف فيديوهات الزيف العميق والصور المفبركة

أعلنت فيس بوك أنها ستبدأ بحظر الفيديوهات والصور المضللة والمزيفة بما فيها التي تم إنشائها بتقنية التزييف العميق أو تعديلها عبر برامج التحرير مثل فوتوشوب وغيرها.

وتحضر فيس بوك جلسة استماع لشهادتها حول الآليات المتبعة للتعامل مع الوسائط المتعددة المزيفة، وذلك قبيل البدء بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وحدد فيس بوك معيارين أساسيين في حال كانت الوسائط المتعددة تطابقهما لتحذف المحتوى وهما:

1- إن كانت الصورة أو الفيديو قد تم تحريرها أو تعديلها، وهذا لا يعني تحسين الجودة أو الوضوح أو السطوع مثلاً. بل التضليل والتزييف وتغيير الحقائق فيها.

2- إذا كانت نتيجة عمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة بحيث تدمج أو تعيد إنتاج المحتوى ليبدو كأنه حقيقي.

في حال تم تزييف وتعديل الصور أو الفيديوهات للسخرية أو التسلية فإنها لن يتم إزالتها خاصة لو تم توضيح ذلك.

وتعمل فيس بوك مع الشركات التقنية الأمريكية الأخرى مثل أمازون ومايكروسوفت على إجراء أبحاث لتطوير أدوات تكشف الفيديوهات المزيفة بتقنية الزيف العميق.

وتعهدت فيس بوك بمبلغ 10 مليون دولار ونشرت 5 آلاف فيديو لمساعدة المطورين في مجال التعرف على الزيف العميق.