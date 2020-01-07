جديد التطبيقات: Pedius والذي يسمح للأشخاص الصُم بإجراء مكالمات

بعد أن كان متاحًا على iOS، تطبيق Pedius الموجه إلى الصُم أصبح متاح الآن لمستخدمي النظام الآخر أندرويد.

Pedius هو أحد التطبيقات الجديدة على متجر جوجل بلاي، ومعه سيتمكن الأشخاص الصم من إجراء مكالمات عادية للأرقام الأرضية والهواتف المحمولة باستخدام تقنيات توليف الكلام والتعرف عليه، ليكون هذا التطبيق مهم ومفيد بنفس الوقت للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع بأنواعه، وأجدر بالإشارة أن التطبيق كان متوفّر بالسابق على iOS والآن أصبح متاح وبشكل رسمي لمستخدمي النظام الآخر أندرويد.

على أي حال وفيما يخص إمكانية الاستخدام، ما عليك سوى إدخال رقم الشخص الذي تريد الاتصال به، أو تحديده من جهات اتصال الهاتف للبدأ بالمكالمة، وتتمثّل هيّة هذه المكالمات بصوت اصطناعي سيقرأ محاور المحادثة في الوقت الحالي، وسيتم تحويل الحوار إلى نص على الشاشة يمكن قراءته وفهمه.

بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدم التحدث باستخدام صوته عن طريق لمس رمز بدء الاتصال، وإذا لم يتم الاهتمام بنسخ الرسالة بشكل كافٍ، فسيعرض Pedius تلقائيًا بعض البدائل ويوفر إمكانية المطالبة بتكرار الرسالة باستخدام الزر “R”.

من ناحيته، يُوفّر التطبيق 20 دقيقة شهريًا مجانًا للاتصال بأي رقم، سواء هاتف أرضي أو محمول، ولكن لا يمكن الجمع بين الدقائق المجانية بحيث سيتم إضافتها في اليوم الأول من كل شهر.

أخيرًا، تطبيق Pedius متاح للتحميل على أندرويد مجانًا، ويمكنك من داخله شراء المزيد من الدقائق في حالة نفاذ الدقائق المجانية المتجددة، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل التطبيق على أندرويد.

تحميل التطبيق على iOS.