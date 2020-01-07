جديد التطبيقات: FairEmail هو عميل بريد إلكتروني مع العديد من الميزات الموجهة نحو الخصوصية

FairEmail هو أحد التطبيقات المفتوحة المصدر، والذي يُوفّر معه عميلًا لخدمة البريد الإلكتروني وميزات للخصوصية وأكثر.

هناك العشرات من التطبيقات التي يُمكِن معها المستخدم الاستفادة منها كعميل لخدمة البريد الإلكتروني ، مما لا يستدعي الحاجة للبقاء على التطبيقات الافتراضية، تطبيق FairEmail أحد هذه التطبيقات والتي تستحق أن يكون مُثبّت على جهازك الأندرويد، بحيث يحتوي التطبيق على واجهة بسيطة موجّهة لقراءة الرسائل ويسمح لك بإدارة حسابات غير محدودة من خلال البريد الوارد المُوحّد والتزامن في الاتجاهين ووظائف التخزين والعمليات دون الاتصال بالإنترنت.

كما ويحترم تطبيق FairEmail خصوصيتك، وذلك بفضل التشفير وإعادة تهيئة الرسائل لمنع التصيد الاحتيالي، فضلًا عن خيار تأكيد عرض الصور وفتح الروابط لمنع التتبع، فضلًا عن قدرته على التعرّف على صور التعقب وتعطيلها تلقائيًا ويحذر المستخدم إذا لم يكن من الممكن مصادقة الرسائل، كما أنه لا يشمل إعلانات وتحليلات وتتبع ولا حتى نسخة احتياطية من جوجل.

أخيرًا، تطبيق FairEmail متاح بنسختين الأولى مجانية والثانية مدفوعة يمكنك شرائها من داحل التطبيق، على أن تُتيح لك الأخيرة تخصيص الألوان للحسابات، وميزات تأجيل الرسائل ومزامنة الجدولة وقبول أو رفض دعوات التقويم واستخدام قوالب الرد المختلفة والمصادقة البيومترية والويدجت وميزات أخرى، ويكفي للتحميل أن يعمل جهازك بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل التطبيق على أندرويد.