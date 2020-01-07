تطبيق Top Nine for Instagram لإنشاء كولاج لصورك الأكثر شعبية في إنستجرام لعام 2019

يقوم تطبيق Top Nine for Instagram بإنشاء كولاج لتسع صور تُعدّ الأكثر شعبية لك في إنستجرام لعام 2019.

باتت الخدمة الإجتماعية المُصوّرة إنستجرام، أحد أكثر الخدمات تداولًا بين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، لذا من الطبيعي أن نرى الكثير من التطبيقات المُساعِدة في إدارة الحسابات، Top Nine for Instagram أحد هذه التطبيقات، والذي يُتيح لك إنشاء كولاج “صور مُجمّعة” عددها تسع تُعدّ الأكثر شعبية لك في حسابك إنستجرام لعام 2019، وذلك لمشاركتها على الشبكات الاجتماعية المختلفة كمُلخص نهاية العام.

بالإضافة إلى ذلك، يعرض التطبيق أيضًا إجمالي الإعجابات التي تلقيتها في عام 2019، وعدد المشاركات ومتوسط ​​الإعجابات لكل مشاركة، كما ويُوفر إمكانية لمشاركة الصور المجمعة في ستوري الخدمة، من ناحيته أيضًا، توفّر لك واجهة التطبيق إمكانية تخصيص المنشور عن طريق اختيار ما إذا كان سيتم إظهار إجمالي الإعجابات والإحصائيات والتعليقات التوضيحية، أيضًا يُمكِن معه تحويل هذه الصور إلى فيديو تفاعلي.

أخيرًا، يتوفّر تطبيق TopNine for Instagram على متجر جوجل بلاي مجّانًا، على أن يكون هناك الدعم للإعلانات، مع وجود عناصر شراء اختيارية، كعنصر إزالة العلامة المائية للتطبيق، وعنصر شراء ميزة التحويل لمقاطع الفيديو، ويكفي أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 5.0 فأحدث.

تحميل تطبيق TopNineforInstagram على متجر جوجل بلاي.