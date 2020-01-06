CES 2020: لينوفو تعلن عن Legion Y740S مع وحدة معالجة رسومات خارجية BoostStation

شركة لينوفو ترفع الستار عن جهازها المحمول Legion Y740S الموجه لعشاق الألعاب مع وحدة معالجة رسومات خارجية Legion BoostStation.

كشفت شركة لينوفو في معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس الأمريكية، عن أحدث أجهزتها الموجهة للألعاب، Legion Y740S ، والذي يأتي بتصميم نحيف جدًا، وهو يأتي مع أول وحدة معالجة رسومات خارجية من الشركة Legion BoostStation والتي ساعدت بظهور التصميم الأساس للجهاز بهذه النحافة.

يأتي Legion Y740S مع شاشة 15.6 بوصة، كما يمكن الحصول على خيارات بدقة 1080 بكسل أو 4K بتقنية Dolby Atmos.

كما يأتي الجهاز مدعمًا بأحدث معالجات إنتل Core i9، بجانب قرص تخزين داخلي 1 تيرا بايت من نوع PCIe SSD، وذاكرة رام 32 جيجا بايت. فيما سيكون معالج الرسومات مقتصرًا على معالج إنتل الداخلي، فيما يمكن تعزيز قوة معالجة الرسومات من خلال ربط الجهاز مع وحدة المعالجة الخارجية للرسومات Legion BoostStation للحصول على أفضل أداء ممكن.

ما يعني أن الجهاز بوضعه الحالي يمكن استخدامه للأغراض العادية، وللحصول على تجربة ألعاب كبيرة يجب شراء Legion BoostStation معه.

توفر الشركة مع وحدة معالجة الرسومات الخارجية خيارات مختلفة للمستخدمين بين احتوائها على معالجات نفيديا GeForce GTX 1660 Ti وحتى RTX 2080 Super، بجانب خيارات معالجات AMD من نوع Radeon RX 5700 XT.

يحتوي Legion Y740S على 3 منافذ Thunderbolt ومنفذي USB 3.1 الجيل الثاني لسرعة أكبر عند وصله مع وحدة معالجة الرسومات.

أما بالحديث عن البطارية، فتقول لينوفو أن جهازها يحتوي على بطارية بإمكانها العمل حتى 8 ساعات متواصلة على شحنة واحدة.

سعر Legion Y740S يبدأ من 1,100 دولار أمريكي، فيما يمكن الحصول على وحدة معالجة الرسومات BoostStation بنحو 250 دولار إضافية.

المصدر:

Lenovo