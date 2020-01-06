CES 2020: شركة لينوفو تُعلن عن 3 شاشات ألعاب جديدة

لينوفو تعلن عن شاشة ألعابLenovo Legion Y25-25 وشاشتا Lenovo G32qc و Lenovo G27c المنحنيتان في معرض CES 2020.

خلال زاويتها في معرض الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية CES 2020 الذي يُعقد حاليًا لاس فيغاس الأمريكية، كشف شركة لينوفو عن شاشات جديدة مخصصة لعشاق الألعاب، وذلك من خلال إضافة شاشات Lenovo G32qc و Lenovo G27c المنحنيتان وشاشة Lenovo Legion Y25-25.

شاشة لينوفو Lenovo Legion Y25-25

بالحديث عن شاشة Lenovo Legion Y25-25، فهي تأتي بقياس 24.5 بوصة مع وضوح Full HD وتقنية IPS وبحواف متناهية الصغر.

تأتي هذه الشاشة مع معالج AMD بتقنية Radeon FreeSync وتوفر سرعة في العرض بمعدل يفوق 240 إطار في الثانية.

وتقدم إضاءة بقوة 400 وحدة “نيتس” وهي معتمدة من TÜV Rheinland Eye Comfort Certified لتمتعها بتقليل جهد العين والحفاظ عليها.

هذه الشاشة ستتوفر بسعر يبدأ من 320 دولار أمريكي ومن المتوقع أن تتاح للبيع في يونيو القادم.

شاشات Lenovo G32qc و Lenovo G27c

تتمتع الشاشة الكبرى منحنية الأطراف ” Lenovo G32qc” بقياس 31.5 بوصة، مع وضوح QHD بدقة 2560×1440 بكسل. وهي بذلك تساعد على رؤية أوضح وتقديم راحة أكبر للرقبة والعين أثناء اللعب. كما تقدم سرعة تحديث تصل إلى 144 هرتز في الثانية.

أما إذا كنت مهتمًا بالحصول على شاشة أصغر، فهناك Lenovo G27c التي تأتي مع 27 بوصة بوضوح Full HD بدقة 1920×1080 بكسل. لكن هذه الشاشة تقدم سرعة تحديث بمعدل 165 هرتز متفوقة على الكبيرة.

تمتع الشاشتان بوجود معالجات AMD مع تقنية Radeon FreeSync واعتماد TÜV Rheinland Low Blue Light وكذلك Flicker Free Certified.

تأتي الشاشة الكبرى بسعر يبدأ من 320 دولار أمريكي، فيما تأتي الصغرى بسعر يبدأ من 220 دولار أمريكي بمارس 2020.

المصدر:

Lenovo