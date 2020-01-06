CES 2020: سامسونج تكشف عن كروم بوك نحيف للغاية بشاشة أموليد

أضافت سامسونج حاسب كروم بوك جديد إلى سلسلة منتجات علامة جالكسي التجارية، والحاسب الجديد يتميز بنحافة فائقة وشاشة أموليد المميزة وهو من نوع 2 في 1.

لدى سامسونج الكثير من حواسب كروم بوك التي بدأت بتصنيعها منذ عام 2011، لكنها هذه المرة جاءت تحت علامة جالكسي مع مزايا فريدة جديدة.

الحاسب موجه لمحبي المواصفات الفنية العالية حيث يأتي بمعالج Core i5 وشاشة من قياس 13.3 بوصة بدقة 4K تدعم اللمس وبتقنية أموليد ما يجعله أول حاسب كروم بوك بهذه التقنية.

زود الحاسب بذاكرة عشوائية حتى 16 غيغابايت و ذاكرة تخزين 1 تيرابايت من نوع SSD.

جسم الحاسب من الألومنيوم وهو بسماكة 9.9 ملمتر فقط ما يجعله أنحف حاسب كروم بوك من سامسونج، وأيضاً واحد من أنحف الحواسب إجمالاً.

وللإشارة فهو يدعم واي فاي 6 الجديدة مع التحقق من الهوية عبر البصمة ومساعدي جوجل وسامسونج بكسبي ولديه قلم مدمج ووزنه بالكاد 1 كيلوغرام.

سيتوفر الحاسب للبيع خلال الربع الأول من العام الجاري بسعر يبدأ من ألف دولار وبلونين الأحمر والرمادي.