CES 2020: آيسر تُحدث سلسلة الحواسيب المحمولة Spin بمعالجات إنتل الجيل العاشر

آيسر تكشف عن تحديث سلسلة ( Acer Spin 3 – Acer Spin 5 ) بجلب معالجات إنتل الجيل العاشر في CES 2020.

تُقدم آيسر العديد من الخيارات في مجال أجهزة الحاسوب لا سيما المحمولة منها، وبين تلك الخيارات سلسلة الحواسيب المحمولة المتحولة Spin والتي ستبدأ هذا العام مع تحديثات جديدة وعديدة وخاصة بما يتعلق بجلب معالجات الجيل العاشر من إنتل لتقديم المزيد من السرعة للمستخدمين الذين يبحثون عن المرونة والإنجاز.

حيث قامت الشركة بالكشف عن جهازي Spin 3 و Spin 5 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس.

جهاز Acer Spin 3

يتميز Acer Spin 3 بأنه يأتي مع خيارات مختلفة من معالجات إنتل الجيل العاشر مع (Core i5-1035G4، Core i5-1035G1، Core i3-1005G1).

ويعمل الجهاز بمعمارية 64 بت مع ويندوز 10، ويضيف ذاكرة رام يمكن أن تصل حتى 16 جيجا بايت مع أقراص تخزين من نوع SSD بسعات بين 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، و1 تيرابايت.

يأتي الجهاز مع شاشة لمسية بقياس 14 بوصة من نوع IPS HD LCD بأبعاد 16:9 وتدعم خاصية القلم الذكي AES.

كما يدعم تقنية WiFi 6 وتقنية بلوتوث 5.0، ويضيف منفذ USB-C وحيد مع دعم Thunderbolt 3، ومنفذي USB-A 3.1، بجانب منفذ HDMI، ومنفذ سماعة تقليدي 3.5 مم.

ويحمل الجهاز بطارية بقدرة 48 واط تدوم حتى 12 ساعة عمل على شحنة واحدة تدعم الشحن السريع Acer Active Stylus.

سيتاح الجهاز في أبريل القادم، وسيأتي بسعر يبدأ من 699 دولار أمريكي.

جهاز Acer Spin 5

يتمتع هذا الجهاز بخيارين من معالجات إنتل الجيل العاشر فئة Ice Lake تتمثل في (Core i5-1035G4 أو Core i7-1965G7).

يأتي الجهاز بمعمارية 64 بت مع ويندوز 10، ويضيف ذاكرة رام يمكن أن تصل حتى 16 جيجا بايت مع أقراص تخزين من نوع SSD بسعات بين 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، و1 تيرابايت.

فيما يوفر شاشة لمسية بقياس 13.5 بوصة نوع IPS LCD مع دقة 2K وأبعاد 3:2، وتقدم الدعم لقلم AES الذكي.

ويدعم أيضًا تقنية WiFi 6 وتقنية بلوتوث 5.0، ويضيف منفذي USB-C مع دعم Thunderbolt 3، ومنفذي USB-A 3.1، بجانب منافذ HDMI من نوع HDMI 2.0 و HDCP، فضلًا عن منفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

يقدم الجهاز بطارية بقدرة 56 واط تدوم حتى 15 ساعة من العمل، وتدعم تقنية آيسر للشحن السريع Acer Active Stylus.

كما يقدم خاصية الحماية عبر مستشعر بصمة الأصبع، وهي ميزة غير متواجدة في نسخة Spin 3 التي تحدثنا عنها بالأعلى.

سيكون الجهاز متاحًا في أبريل القادم بسعر يبدأ من 899 دولار أمريكي.

المصدر:

ACERNEWS